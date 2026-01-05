元テレビ局員が解説、Netflixのワーナー買収で生まれる「総合エンタメ帝国」の仕組みが分かる
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「なぜ今合併なのか？ 世界一の配信サービスが抱えていた意外と知られていない構造的な弱点」と題した動画を公開。世界最大の映像配信サービスNetflixによる、映画大手ワーナー・ブラザースの買収計画について解説した。
下矢氏は、この買収が実現すれば配信と映像制作の巨人が一体となり「巨大コンテンツ帝国が誕生する」と指摘する。買収額は12兆円にのぼるとされ、このビッグディールの背景には、王者Netflixが抱える構造的な弱点があったという。
下矢氏によれば、Netflixは世界最大の配信プラットフォームでありながら、自社で権利を持つ強力なIP（知的財産）が少ないという課題を抱えていた。氏はこれを「巨大なレンタルビデオ店のようなもの」と表現。対してワーナー・ブラザースは『ハリー・ポッター』や『バットマン』といった世界的な人気作品を多数保有している。この買収の最大のメリットは、これらの人気IPをNetflixが手に入れられる点にあると分析した。
さらに、IPを自社で保有することで、映画の劇場公開から配信、テレビ放送、グッズ展開、ゲーム化まで、すべてのビジネスを自社でコントロールできる「総合エンタメコンテンツ帝国」としての事業展開が可能になると解説。また、ワーナー傘下の配信サービス「HBO」と事業を統合することで、サーバーやコールセンターなどのインフラコストを削減できる「スケールメリット」も生まれると述べた。
ただし、この買収には課題もある。ワーナーに対し、より高値での買収を提案しているパラマウント・ピクチャーズの存在や、独占を懸念するアメリカの規制当局や俳優・映画監督・映画スタッフの組合からの反発も予想される。それでも下矢氏は、これらの障害は想定内であり、最終的には買収は成立するとの見方を示した。
