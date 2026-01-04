µ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Äµ¤¤Þ¤º¤¤ÁêÀÊ°û¤ß²ñ¤ÇÃËÍ§Ã£¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÉÄ©È¯Åª¤Ê°ì¸À¡É¡ÚÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê #19¡Û
ËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¡¦²ÂÈÁ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤¤¤¤Í§¤À¤Á´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÁ´29²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½÷Í§Ã£¤ÈÂÙ¤È3¿Í¤Ç¤Î¥«¥ª¥¹°û¤ß²ñ¤¬ÇúÃÂ¡£4ÏÃ¤¯¤é¤¤Ï¢Â³¤Ç²ÂÈÁ¤ÎÉâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£µ¢¤í¤¦¤ÈÂ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÙ¤Ï¡Öµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡©¡×¤È¶¯µ¤¤ÎÉ½¾ð¡£¸ý¤²¤ó¤«¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¡Ä¡Ä!?
¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ß¡ÊKADOKAWA¡Ë
ËèÆü»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤OL¡¦²ÂÈÁ¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÙ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤È¤ª¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£»°½½Ï©¤ÇÆ¸´é¤ÊÂÙ¤À¤¬¡¢¼ò¡¦±ìÁð¡¦½÷Í·¤Ó¤â·ã¤·¤¯¥¯¥ºÍ×ÁÇ¤ÏËþºÜ¡£¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤ÎÌë¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ª