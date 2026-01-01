2026年を迎え、新年の幕開けにふさわしい“特別な温泉宿”への旅行を計画してみてはいかがでしょうか。温泉大国・日本には、泉質や眺望、料理など宿ごとに個性豊かな魅力を備えた温泉宿が数多く点在しています。そこで今回は、旅して日本プロジェクトが主催（環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁が後援）した「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、温泉そのものが魅力の「温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

年末年始に行きたい「温泉宿」は…

新年あけましておめでとうございます。新たな年を迎え、「今年こそどこかへ遠出するぞ」と意気込みながら、こたつでぬくぬく温まっている……という人も多いのではないでしょうか。そんなあなたの「旅に出たい気持ち」をくすぐるべく、全国の温泉宿ランキングをお届け。

「温泉に行く」とひとくちにいっても、温泉街や日帰り風呂、秘湯めぐりなど、実はその選択肢はさまざま。しかし、「格別の温泉」がついている温泉宿こそ、至高の温泉旅行といえるのではないでしょうか。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「温泉」が魅力の温泉宿・ホテルランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：笹倉温泉 龍雲荘（新潟県）

（小滝川ヒスイ峡（新潟県糸魚川市）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、新潟県糸魚川（いといがわ）市にある「笹倉温泉 龍雲荘」。同所は開湯300年以上の歴史を誇る秘湯の宿です。多くの観光客でにぎわう温泉街とは異なり、“秘湯”の名にふさわしく、周囲には民家もなく、静かな里山のなかにポツンと佇んでいます。窓からは棚田や山々、川の流れ、小鳥のさえずりなど懐かしい日本の原風景を眺めることができます。

活火山・焼山の恵みから湧き出る重曹泉は「美人の湯」と呼ばれ、不要な角質を分解して肌をつるつるに整えてくれます。大浴場や露天風呂、貸切風呂など多彩な湯めぐりができ、心身ともに癒される特別な時間を過ごせる宿です。

また、糸魚川市は日本の国石「翡翠（ヒスイ）」の産地として有名で、写真の「小滝川ヒスイ峡」まで車で30分ほど。ヒスイ探しを楽しんだあと、ゆったり温泉に浸かって疲れを癒すというのもいいかもしれませんね。

第2位は、東北の“絶景宿”

第2位：高湯温泉 花月ハイランドホテル（福島県）

（高湯温泉（福島県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、福島県福島市にある「高湯温泉 花月ハイランドホテル」。福島市街から車で約30分、吾妻連峰の標高約750mに位置する高湯温泉ですが、花月ハイランドホテルはその高台に位置しており、眼下に雲海が広がることもあるまさに“絶景の宿”。

泉質は強酸性の硫黄泉で、加水・加温を一切行わない源泉かけ流し。白濁した湯は血行促進や美肌効果が期待でき、「美人の湯」としても人気があります。

館内はレトロモダンな雰囲気で、広々とした客室や展望風呂から四季折々の自然を満喫できます。料理は地元食材を活かした会席や郷土料理がならび、福島の地酒も楽しめるのが魅力。福島駅からのアクセスもよく、週末の小旅行や湯治滞在に最適な温泉宿です。

第1位：万座高原ホテル（群馬県）

（万座高原ホテル（群馬県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、群馬県吾妻郡嬬恋村にある「万座高原ホテル」でした。

同所の魅力は、標高1,800mの大自然に抱かれたロケーション。東京スカイツリーの約3倍もの高さに広がる山岳地帯に位置し、「雲上の温泉郷」と呼ばれている万座温泉。4つの自家源泉を引いた石庭露天風呂では、泉質の異なる湯を一度に堪能できます。

周囲に灯りが少ないことから、夜の露天風呂では天然のプラネタリウムが広がり、星空を眺めながらの入浴は感動間違いなし。都会の喧騒を離れた“星空に近い”万座温泉なら、心身を癒す特別なひとときを過ごせそうです。

「温泉」にこだわって選ぶ旅行先



「温泉」が魅力の温泉宿・ホテルランキングTOP3は、万座高原ホテルを筆頭に、高湯温泉 花月ハイランドホテル、笹倉温泉 龍雲荘となりました。

上位はいずれも自然に抱かれた環境で、源泉かけ流しの湯を楽しめる宿。山々や高原、里山の風景に包まれながら、泉質の異なる温泉を心ゆくまで堪能できるのは、まさに温泉旅行の醍醐味といえます。

非日常の癒しを求める旅先として、今年の計画に加えてみてはいかがでしょうか。