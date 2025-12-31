¡ÚÀ¸Ç¯·îÆüÀê¤¤¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡Ô2026Ç¯1·î¤Î±¿Àª¡Õ
2026Ç¯¤â¼«¿È¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ó¤Ç²º¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤£±Ç¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯µ±¤¯Ç¯¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËè·î¤Î±¿Àª¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ª¤è¤½10Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤»ý¤Á¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡Ô2026Ç¯1·î¤Î±¿Àª¡Õ¤ò¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×¤ÎÌî¸ýÍ³µ¯»Ò¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡È¥¿¥¤¥×¡É¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÊýË¡
Lacmoi¡Ê¥é¥Ã¥¯¥â¥¢¡Ë
¤Þ¤À¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î¤Ë¤Ï±¿µ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤êÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿±¿µ¤¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¡¦ÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Slivenue¡Ê¥¹¥ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡Ë
°ìÇ¯¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ±¿µ¤¤Î¼å¤¤¤È¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆË»¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤¹¤°¤ä¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Salasvan¡Ê¥µ¥é¥¹¥ô¥¡¥ó¡Ë
±¿µ¤¤Ï¼å¤¯¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¡£»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬¤ª¤¤Æ¤â¹³¤ï¤º¤ËÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸«´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Î¤¿¤á·èÃÇ»ö¤ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´üÂÔ¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Bloomie¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡Ë
±¿µ¤¤Ï¶¯¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¢¤ë¤È¤¡£¸ò¾Ä»ö¤Ë¤â¶¯¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢·î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë±¿µ¤¤Ï¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ganarbien¡Ê¥¬¥Ê¡¼¥Ó¥¢¥ó¡Ë
¶â±¿¤Î¤¢¤ë¤È¤¡£¥»¡¼¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»¶ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¤ª¶â¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹×¤®¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Palansophie¡Ê¥Ñ¥é¥ó¥½¥Õ¥£¡¼¡Ë
ºÆ¤Ó¤Î¤´±ï¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢²û¤«¤·¤¤¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤â¤Þ¤¿ºÆ¤Ó¤Î¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Aulavignon¡Ê¥ª¡¼¥é¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡Ë
µ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¤È¤¤Î¤¿¤á¸½¾õ°Ý»ý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê±¿µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»×¤¤¤Ä¤¤ä°ì»þ¤Î´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£²¿»ö¤â¿µ½Å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Parvie¡Ê¥Ñ¥ë¥ô¥£¡¼¡Ë
º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ±¿µ¤¤Ï½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1·î¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤±¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤³¤³¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·èÃÇ»ö¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ÉÆ°¤¯¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡£
Surlouis¡Ê¥µ¡¼¥ë¥¤¡Ë
1·î¤Ï±¿µ¤¤Ï¼å¤¯¾®µÙ»ß¤Î¤È¤¡£2·î¤Ï±¿µ¤¤¬°ì¼þ¤¹¤ëÃæ¤ÇÆÃ¤Ë±¿µ¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Î¿´¤Ê»þ¤ËÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤³¤Ç¼«¿È¤òÏ«¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¾õ°Ý»ý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Devality¡Ê¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥Æ¥£¡Ë
Âç»ö¤Ê·èÃÇ¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬º£¸å¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄÉ¤¤É÷¤Î¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë·è¤á¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈôÌö¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Deviage¡Ê¥Ç¥ô¥£¥¢¡¼¥¸¥å¡Ë
±¿µ¤¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë°ÊÁ°´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËºÆ¤Ó¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Hanuexy¡Ê¥Ï¥Ì¡¼¥¯¥·¥£¡Ë
Ç¯±¿¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ï¹µ¤¨¤Æ¼õ¤±¿È¤Î»ÑÀª¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï»Ï¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°¤±¤ÐÆ°¤¯¤Û¤ÉÍýÁÛ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£¤¢¤ë¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Ç¯±¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯µ±¤±¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ²½¤ÎÏ¢Â³¡£¶²¤ì¤º¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ãÀê¤¤¡§¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×Ìî¸ýÍ³µ¯»Ò¡ä