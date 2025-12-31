Á°²óÇÆ¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¡¢ÇÔ¤ì¤ë¡ª Î®·ÐÂçÇð¤ÏÆñÅ¨·âÇË¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï£¶È¯È¯¿Ê¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡¢ÅìÊ¡²¬¡¢¾»Ê¿¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤é¤â¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª¡ÚÁª¼ê¸¢£²²óÀï¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡Ï12·î31Æü
¡¡12·î31Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¡¦Âè£±»î¹ç¤Î£¸¥²¡¼¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¹»¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¼óÅÔ·÷³Æ²ñ¾ì¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤ò·ü¤±¤¿Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤ÏÊ¼¸Ë¤ÎÍº¡¦¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾15Ê¬¤À¡£¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï£Æ£Ë¤ÎÎ®¤ì¤«¤é£Æ£×ÃÓ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼·³ÃÄ¤ÎÌÔ¹¶¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤âÎ¿¤®¡¢40Ê¬¤Ë¤ÏÃÓ¤¬¤³¤ÎÆü£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¥ß¥É¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤Ç£²¡Ý£°¤È¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î·øÏ´¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£31Ê¬¤ËÁê¼êFW´Ø¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£²¡Ý£±¾¡Íø¡£¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬Á°¶¶°é±Ñ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÎÌîË¾¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÅì³¤³Ø±à¤È»óÍº¤ò·è¤·¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤À¡£MF¹ÓÌÚ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òFWÁÒÃæ¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë26Ê¬¡¢¹ÓÌÚ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç±þ¤¨¤¿FWÆü¹â¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤Î£±Ê¬¸å¤Ë¤Ï¹ÓÌÚ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢33Ê¬¤Ë¤âÆü¹â¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤â£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬£¶¡½£°¤Î²÷¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Î®·ÐÂçÇð¤ÏÆñÅ¨¡¦ÊÆ»ÒËÌ¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢£³¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ®·ÐÂçÇð¤À¡£Á°È¾13Ê¬¡¢ÊÆ»ÒËÌDF¿Ø¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿MF¸ÅÀî¤¬¤¬¤é¶õ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë21Ê¬¤Ë¤â¤Õ¤¿¤¿¤Ó¸ÅÀî¤¬¸Ä¿Íµ»¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾£µÊ¬¤Ë¤ÏFWÂçÆ£¤¬£Ð£Ë¤ò·è¤á¤ÆÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Î®·ÐÂçÇð¤¬ÎÏ¶¯¤¯½éÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢£³²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Åù¡¹ÎÏ²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤ÎÆüÂçÆ£Âô¤¬¡¢£³Ç¯Á°¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤À¹¶ËÉÀï¤Ï£°¡Ý£°¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¡¢¸åÈ¾15Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüÂçÆ£Âô¤Ï¥¨¡¼¥¹FWÍÀî¤¬¤ß¤º¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤¹¤ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¤Ï34Ê¬¤Ëº¸£Ã£Ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍÀî¤¬Æ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¤Î¶¯¹ë¤¬£²¡¼£°¤Ç³®²Î¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²²óÀï¡¦Âè£±»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú12·î31Æü¡¿£²²óÀï¡¦Âè£±»î¹ç¡Û
¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë 6-0 Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë 2-0 ²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë
¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë 2-1 Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë 1-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë 3-0 ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë 1-0 ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë 4-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë 6-0 ½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
