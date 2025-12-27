念願の「MITSUI OCEAN FUJI」クルーズで、韓国＆沖縄に行ってみた！

ついに、このときがやってきました。2月に本サイトで就航イベントの模様と船内のようすをリポートした商船三井のクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」を、乗船取材することになったのです。

今回は神戸港発着、韓国・済州（チェジュ）島から沖縄・那覇、奄美大島・名瀬、宮崎県日向市の細島をめぐる「南西諸島・済州島クルーズ」8日間のうち、神戸から那覇に5日間乗船。

かつてはあこがれでしかなかった豪華船の旅が、どんどん身近になるこの時代。はたしてクルージングは本当に私たちの選択肢になり得るのか、船を満喫しつつ検証してきました！ まずはその第1回目です。

“隠れ家的”ワールプールを発見して興奮！

今ツアーは神戸港を夜7時に出港する。というわけで、夕方5時。神戸ポートターミナルでパスポートを提示してスーツケースを預け、ルームキーを兼ねたカード「ゲストパス」を受け取ってセキュリティチェック（手荷物検査）を受ける。このあたりは空港と同じだ。無事通過したら、ボーディングブリッジを渡って、いよいよ三井オーシャンフジに乗り込む。

船の横っ腹（側面）を見ると、わかってはいたことだが、あらためて「でっかいな〜」と感激！ 乗船したら、真っ先に螺旋階段を駆け上がって、デッキ8（船の8階）にあるプールを見に行こうと決意する。

「全室スイート」は想像以上にスゴかった！

まだ、さすがに誰もプールには入っていなかったので、とりあえず部屋で荷物を降ろすことにする。ゲストパスをドアのセンサーにかざすとカチャリと上品な音がして、カギが開いた。こ、これが私の部屋（5日間だけだが）!? リビングスペースもあるスイートルームで、ひ、広すぎる！

しかも、ウェルカム・スパークリングワイン＆スイーツもあって、奥に見えるのは海に面したベランダではないか！ こんなところに、ひとりで泊まっていいのか？

部屋のしつらえは、いちいち豪華で行き届いている。バスルームにはシャワーブース、2ボウルの洗面台にバスタブもある。日本の会社の船らしい配慮で、トイレも洗浄機能つきだ（これ、意外に重要）。

アメニティも豊富で、プラスチック製ではなく木製の歯ブラシ、紙パックに小分けされた歯磨きペースト、冷蔵庫には、無料（クルーズ料金に含まれる）のビールやお茶、ソフトドリンク。水は、つかい捨てではないボトルに入っていて、常々補充される。ペットボトルはいっさいないなど、サステナブルにも十分配慮されているのだ。

部屋でひとしきり興奮した後、再びプールサイドに出てみると、セイルアウェイ・パーティと称した、ハウスバンドとボーカリスト、クリスティさんによる生演奏が始まった。「プールサイドレストラン＆バー 湖畔」（以下、湖畔）のイスにゆったり腰掛け、カクテルをいただきながら耳を傾ける。ときおり神戸の夜景も眺めつつ……。

ブッフェなのに“メイン料理”がついてきた！

セレブ気分に浸っていると、カクテルの酔いも手伝ってお腹が空いてきた。今夜は就航イベントの際も訪れた、同じデッキ8の「テラスレストラン 八葉」（以下、八葉）に行くことにしよう。

八葉はただのビュッフェレストランではない。各国の温かい料理からサラダ類、コールドミートやチーズ、スープ類、デザートまでが、これでもかと揃っているうえ、メイン料理とそのつけ合わせ、ソースも選べて、特別なものを除けばビールやワインもすべて無料（つまりクルーズ料金に含まれる）！

安心して、牛ヒレ肉のステーキ＋赤ワインソース、つけ合わせに、ほうれん草のクリーム煮を選んで満足、満腹となった。とくにこのミディアムレアのヒレ肉、かなりの厚切りなのにやわらかくジューシーで、濃い赤身の味だけでなく牛脂の旨みしっかりあって、しかもしつこくない。食べ応えは十分で、ああ、幸せ！

明日は丸一日、済州島へ向かって瀬戸内海や関門海峡をわたる航海日。ゆっくり部屋のベランダから夜の海を眺めて、早めに眠ることにしよう。ああ、楽しみすぎる！

Photo & Text：舩川輝樹（FRaU編集長）

セレブ愛用の豪華クルーズを”有休5日”で満喫！ 商船三井の新船「三井オーシャンフジ」