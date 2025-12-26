Perfume、活動休止前ラスト「Mステ」で圧巻パフォーマンス「選曲が神」「最高にかっこよかった」反響相次ぐ【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】3人組テクノポップユニット・Perfumeが12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）に出演。活動休止前ラストの出演となり、圧巻のパフォーマンスを披露した。
【写真】Perfume、話題の“直筆署名入り”休止発表報告文
Perfumeは9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と年内をもって活動休止することを発表。今回がコールドスリープ前最後の「Mステ」出演となり、ライブで15年以上演出を手掛けてきた演出振付家のMIKIKOとライゾマティクスの演出とともにパフォーマンスする特別なステージを披露。楽曲は事前に公開されてなかったが「edge」をフル尺でパフォーマンスした。3人のダンスと連動したLEDパネルを背に、Perfumeらしさ全開の世界観の中、パフォーマンスを繰り広げていた。
この放送に視聴者からは「選曲が神」「感無量です」「最高にかっこよかった」と反響が寄せられている。
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆Perfume、活動休止前ラスト「Mステ」
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
