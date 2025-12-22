¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥ÉÅÐ¾ì¡ª ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð¸ø³«
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Î¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡Ê±é¡§¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡¡Á°¡¹ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÀµÂÎ¡¢Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³Í¶²ý»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·»ö¼Â¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¿·¤¿¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ºÇ¿·¤È¤Ê¤ë30ÉÃÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ëÂè48ÏÃ¡¢ºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè50ÏÃ¡Ë¤Ç¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤ÎºÇ¶¯·ÁÂÖ¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¢¥È¥í¥Ý¥¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡¢¤ê¤ó¤Í¤Î·è¿´¤È¤Ï¡½
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÌ«ÍÔ»Ò¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ê¥«¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥³¥è¥ß¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥°¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ë¡¢¥ß¥á¥¤¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¤¬¡¢Éü³è¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555 20th ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÕÅíÎèºÚ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡Ê±é¡§Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ë¤¬Éü³è¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï²¿¿Í¤«ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç ¡ÉºÇ¿·¡É ¤È¤Ê¤ë½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·¿Ã¼Ëö¡¦¥ß¥å¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬½é¤á¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë ¡ÉºÇ¿·¡É ¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¡£
Ï£¶â½Ñ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼VS ¡ÉºÇ¿·¡É ¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æº»Íå¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¤¬Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤ºÆÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÄï¤Îºù°æ·ÊÏÂ¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë½éÊÑ¿È¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ç¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¤¬ÄÌ¤¦Ï£¶â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¶ä°ÉÏ¡²Ú¡Ê±é¡§°ÂÇÜ²µ¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð±é¡£¤È¤¢¤ë°ÍÍê¤òÌÄ³¤ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÍÍê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
