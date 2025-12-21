　湘南ベルマーレは21日、ヴァンラーレ八戸に期限付き移籍していたDF蓑田広大(26)、愛媛FCに期限付き移籍していたDF福島隼斗(25)が復帰することを発表した。

　蓑田は今季、八戸でJ3リーグ戦37試合に出場して1ゴールを記録し、2位でのJ2初昇格に貢献。福島は愛媛でJ2リーグ戦30試合に出場し、1得点をマークした。

以下、クラブ発表プロフィール

●DF蓑田広大

(みのだ・こうだい)

■生年月日

1999日8月10日(26歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

180cm/75kg

■経歴

鶴見東FC-大豆戸FCJr.ユース-青森山田高-法政大-湘南-相模原-湘南-八戸

■出場歴

J1リーグ:1試合

J3リーグ:110試合3得点

リーグカップ:4試合

天皇杯:3試合

■コメント

▽湘南側

「3年半ぶりに湘南ベルマーレに戻ることになりました。

もう一度湘南ベルマーレのエンブレムをつけて闘えることを嬉しく思います。

湘南ベルマーレに戻る為にこの3年半どんなことにも耐えてきました。

3年半前よりたくさんのものを身に付けたと思います。

自分の持っているもの、培ってきたこと、全てぶつけたいと思います。

そして、このクラブがいるべき場所に戻れるように頑張ります。

よろしくお願いします。」

▽八戸側

「湘南ベルマーレに戻る事になりました。

この3年間サッカー選手として、

人として、成長させてくれたクラブに感謝しています。

ありがとうございました。

ファン、サポーター、スポンサーの皆様へ

3年間どんな時もご支援ご声援ありがとうございました!

来季から、別のチームになりますが、同じJ2として、

更に高みを目指して、頑張りましょう!

八戸の活躍に刺激をもらい、パワーに変えて頑張ります

次は敵として、プラスタに来ます。

今より成長した姿を見せれる日を

楽しみに頑張ります。

別れは寂しいですね、

また会える日を楽しみにしています。

これからも蓑田広大の

応援よろしくお願いします!

本当にお世話になりました!

また会いましょう!」

●DF福島隼斗

(ふくしま・はやと)

■生年月日

2000年4月26日(25歳)

■出身地

熊本県

■身長/体重

178cm/75kg

■経歴

豊川FC-松橋中-大津高-湘南-福島-湘南-栃木SC-湘南-愛媛

■出場歴

J1リーグ:4試合

J2リーグ:91試合5得点

J3リーグ:40試合3得点

リーグカップ:6試合

天皇杯:7試合

■コメント

▽湘南側

「2026シーズンは湘南ベルマーレで戦うことが決まりました。

この3年間色々なことを学び、たくさん悩んで考えた日々でした。

必ず試合に出て、結果を残せるよう頑張ります!

よろしくお願いします。」

▽愛媛側

「今シーズン沢山の応援、サポートありがとうございました。

降格させてしまったこと、本当に申し訳ありません。

来シーズン、湘南に帰ること決めました。

色々悩みましたがこの決断をしたからには必ず試合に出て、活躍できるよう頑張ります。

1年間でしたが愛媛県、すごくすきになりました。

本当にありがとうございました。」