湘南が2選手のレンタル復帰を発表「戻る為にこの3年半どんなことにも耐えてきました」
湘南ベルマーレは21日、ヴァンラーレ八戸に期限付き移籍していたDF蓑田広大(26)、愛媛FCに期限付き移籍していたDF福島隼斗(25)が復帰することを発表した。
蓑田は今季、八戸でJ3リーグ戦37試合に出場して1ゴールを記録し、2位でのJ2初昇格に貢献。福島は愛媛でJ2リーグ戦30試合に出場し、1得点をマークした。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF蓑田広大
(みのだ・こうだい)
■生年月日
1999日8月10日(26歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
180cm/75kg
■経歴
鶴見東FC-大豆戸FCJr.ユース-青森山田高-法政大-湘南-相模原-湘南-八戸
■出場歴
J1リーグ:1試合
J3リーグ:110試合3得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽湘南側
「3年半ぶりに湘南ベルマーレに戻ることになりました。
もう一度湘南ベルマーレのエンブレムをつけて闘えることを嬉しく思います。
湘南ベルマーレに戻る為にこの3年半どんなことにも耐えてきました。
3年半前よりたくさんのものを身に付けたと思います。
自分の持っているもの、培ってきたこと、全てぶつけたいと思います。
そして、このクラブがいるべき場所に戻れるように頑張ります。
よろしくお願いします。」
▽八戸側
「湘南ベルマーレに戻る事になりました。
この3年間サッカー選手として、
人として、成長させてくれたクラブに感謝しています。
ありがとうございました。
ファン、サポーター、スポンサーの皆様へ
3年間どんな時もご支援ご声援ありがとうございました!
来季から、別のチームになりますが、同じJ2として、
更に高みを目指して、頑張りましょう!
八戸の活躍に刺激をもらい、パワーに変えて頑張ります
次は敵として、プラスタに来ます。
今より成長した姿を見せれる日を
楽しみに頑張ります。
別れは寂しいですね、
また会える日を楽しみにしています。
これからも蓑田広大の
応援よろしくお願いします!
本当にお世話になりました!
また会いましょう!」
●DF福島隼斗
(ふくしま・はやと)
■生年月日
2000年4月26日(25歳)
■出身地
熊本県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
豊川FC-松橋中-大津高-湘南-福島-湘南-栃木SC-湘南-愛媛
■出場歴
J1リーグ:4試合
J2リーグ:91試合5得点
J3リーグ:40試合3得点
リーグカップ:6試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽湘南側
「2026シーズンは湘南ベルマーレで戦うことが決まりました。
この3年間色々なことを学び、たくさん悩んで考えた日々でした。
必ず試合に出て、結果を残せるよう頑張ります!
よろしくお願いします。」
▽愛媛側
「今シーズン沢山の応援、サポートありがとうございました。
降格させてしまったこと、本当に申し訳ありません。
来シーズン、湘南に帰ること決めました。
色々悩みましたがこの決断をしたからには必ず試合に出て、活躍できるよう頑張ります。
1年間でしたが愛媛県、すごくすきになりました。
本当にありがとうございました。」
