『花とゆめ』2号（白泉社）が12月19日（金）に発売される。

草凪みずほによる「暁のヨナ」が巻頭カラーで登場。激動の大河ファンタジーロマンが堂々の完結を迎える。豪華ふろくは「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンドby草凪みずほ」。

完結記念で複製サイン入りB6アクリルプレートが30名にプレゼントされる。応募締切は2026年1月5日（月）となっており、詳細は紙版本紙に記載されている。他にもハクヨナの「『暁のヨナ』完結記念アクリルスタンド」などが付録として付属する。続編アニメも制作が決定している。「暁のヨナ」名場面コンテストの結果発表も。

TVアニメ放送直前の「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場。「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻。

復活番外編ラスト「顔だけじゃ好きになりません番外編」（安斎かりん）がカラーつきで登場。奏人先輩の卒業から数年、奏人と才南は…。最終HC17巻は2026年3月19日（木）発売予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）