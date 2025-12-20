【あつまれ！プラレールズ】カナヘイとコラボのキャラクターが誕生！ グッズや絵本が登場
タカラトミーは、鉄道玩具 「プラレール」が人気イラストレーター・カナヘイ氏とコラボレーションした新キャラクター「あつまれ！プラレールズ」が、2026年1月上旬から展開する。本キャラクターがデザインされた絵本やアパレルなどのグッズ展開や、ウェブサイト・SNSでの情報発信、イベントでの展開などが予定されている。
「あつまれ！プラレールズ」は、長年培ってきた「子どもたちの夢を乗せて走るプラレール」の魅力を、さらに多くのご家庭に届けたいという思いから始動した。親しみやすく温かみのあるイラストやキャラクターで幅広い世代に支持されているカナヘイの世界感で、グッズやデジタルコンテンツ・イベント展開などを通じて、プラレールの世界の中で繰り広げられる楽しい物語を発信する。
まずはグッズ展開。第1弾として、2026年1月からリュックや巾着、お弁当箱などの入園グッズ、2月からプラレールズの日常「あるある」やクイズ・まちがいさがしが楽しめる絵本『あつまれ！プラレールズ』（発売元：ポプラ社）、Tシャツ、ルームウエア、巾着やバッグなどのアパレル（発売元：ナルミヤ・インターナショナル）などが発売される。
そしてイベント展開。2026年1月1日（木・祝）〜4日（日）、10日（土）〜12日（月・祝）に大阪南港ATCホールにて開催される『プラレール博 in OSAKA』に「あつまれ！プラレールズ」の展示コーナーやフォトスポットが登場する。
またメディア展開として、2025年12月より、公式ウェブサイトやタカラトミー公式SNS・YouTubeでの情報発信などを通じて、プラレールズの物語がお届けされる。
カナヘイからは、「プラレールで遊ぶとき、車両にもレールにも、木にもトンネルにも心があるとしたら・・・今回は、そんな空想世界のいろんな場面を切り取って描きました。
おうちの人や身近な人といっしょに、みんなで「プラレールズ」の日常を楽しんでもらえたら嬉しいです。」
とのコメントが届いている。
「あつまれ！プラレールズ」の今後の展開にご注目を。
（C） TOMY （C） kanahei
