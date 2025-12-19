Photo: amito

最近あさ起きると、喉の乾燥がひどい。カサつく季節になってきましたね〜。

加湿器は毎日使うものだからこそ、どちらかというと見た目のデザインよりも、メンテナンスの手軽さ、操作の簡単さなどの実力を優先したくなります。

今回はガシガシ気軽に使える実力派な加湿器を3つ紹介します。

ポカポカ感がうれしい。スチーム式加湿器

Photo: amito

はじめにご紹介するのは、象印のスチーム式加湿器。スチーム式は沸騰したお湯の蒸気を飛ばして加湿するので、水や蒸気を清潔に保つことができます。

エアコン＋スチーム式加湿器を組み合わせると、部屋が非常に暖かく感じられるとのこと。超音波式の加湿器と比較すると、数字上での室温や湿度はあまり変わらないものの、体感のポカポカ感では、スチーム式に軍配が上がります。蒸気の暖かさという点はスチーム式のメリットですね。

Photo: amito

スチーム式加湿器は、電気代がかかる点が玉にキズですが、暖かさを追求したい人にはうってつけのプロダクトなのではないでしょうか。寒い時期は、エアコンとスチーム式加湿器のコンビネーションが大活躍してくれそうです。

バケツ型ならメンテナンス楽チン

Image: NITORI

ニトリの｢タンク運べるらく給水アロマ加湿器｣はメンテナンスがとっても簡単な加湿器。

上蓋を閉めたままでも給水できるメリットに加え、タンクが取り出せるという点も特徴。タンクを持って水場に行けば簡単に給水することが可能です。

タンクはバケツ型になっており、洗面台やお風呂場でガシガシ洗って、清潔に保てる点もうれしい。機械類は精密機器に水が入ると壊れるものですが、その心配もありません。素材は抗菌樹脂で、衛生面に配慮している点も親切です。

Image: NITORI

給電ケーブルが外せるので、持ち運びや収納など取り回しがしやすい点もユーザビリティに富んでいます。

使用時はサーキュレーターで水蒸気を室内に循環させるとより効果的。上手に活用して、冬を快適に乗り越えましょう。

スタイリッシュな｢STAN.シリーズ｣

Photo: mio

象印の｢STAN.シリーズ｣は、プロダクトデザイン事務所｢TENT｣がデザインとクリエイティブディレクションを手掛けたもの。

そんなSTAN.シリーズから、今秋｢スチーム式加湿器｣が登場しました。こちらの加湿器は、機能に加え、ルックス面も秀逸な製品です。シルエットがキレイで、操作パネルもスッキリ。物理ボタンはなく、電源のアイコンをタッチすると、操作キーが内側から透過するタッチパネル式になっています。

また、ざらっとした質感が側面から正面にかけて細かくなっていくグラデーションのおかげで、のっぺりして見えないのも、クールなビジュアルに一役買っています。

Photo: mio

しっかり、標準、ひかえめの3段階で調整できるほか、タイマーもついており就寝時の利用に相性も抜群。また、湯沸かし音は、約25デシベル（例：木の葉の触れ合う音が約20デシベル、ささやき音が約30デシベル）と静音設計。睡眠を妨げることもありません。

機能性もデザイン性も充実したスチーム式加湿器。実力はもちろんビジュアルにもこだわりたい人にはぴったりの1台となっています。

