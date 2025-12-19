Ç¤¬Éï¤Ç¤é¤ì¤¿¤é´î¤Ö¡ØÂÎ¤ÎÉô°Ì¡Ù3Áª ¡¡å«¤¬¿¼¤Þ¤ë¾å¼ê¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤â¤´¾Ò²ð
1.¤¢¤´¤Î²¼
Ç¤Î¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤ë¤È¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¡ÄÇ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¡¢Ç¤Ï¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ó¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥´¥í¥´¥í¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¤Î¤¢¤´¤Ë¤ÏÊ¬ÈçÁ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þー¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Áß¤¯¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤ë¤Î¤ò´î¤ÖÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
2.´é¤ä¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê
´é¤ä¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤Ç¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Á°Â¤òçÓ¤á¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¼«Ê¬¤ÇçÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÇ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢ÌÓÊÂ¤ß¤Ë±è¤Ã¤ÆÉï¤Ç¤¿¤ê¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ó¤Î¸å¤í¤Ï¡¢ÊìÇ¤¬»ÒÇ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢»Ø¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£
3.ÇØÃæ¤«¤é¤·¤Ã¤Ý¤Î¤Ä¤±º¬
ÇØÃæ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤Ï¡¢¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¡¢Éï¤Ç¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤Ã¤Ý¤Î¤Ä¤±º¬¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÇ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤È·Ú¤¯Ã¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤ª¿¬¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Î¤Ä¤±º¬¤Ï¿À·Ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ëÇ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¼ê¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä
Ç¤È¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âOK¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤È¤¤È°¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿©»öÃæ¤ä¥°¥ëー¥ß¥ó¥°Ãæ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤òÉï¤Ç¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Ç¤¬´Å¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤é´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Ç¤¬´î¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢ÌÓÊÂ¤ß¤Ë±è¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Ç¤¬ËþÂ¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤·¤Ä¤³¤¯Éï¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥«¼ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¬Èø¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¶¯¤¯¿¶¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÇ¤ÏÂ¤ä¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÏÉï¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬Éï¤Ç¤é¤ì¤Æ´î¤ÖÉô°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹¥¤ß¤ÏÍÍ¡¹¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÖ´î¤Ö¾ì½ê¤äÉï¤ÇÊý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¢¤«¤é¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£