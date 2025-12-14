¡Ú¿Æ»Ò2ÂåPL³Ø±à¼ç¾¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¡ÛÂ©»Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ç¤ÎÀ®¸ù¡Ö¤¤¤Ä¤«Éã¿Æ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Àï¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤À¤¬»×¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¿Æ»Ò2Âå¤ÇÌ¾Ìç¡¦PL³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¾¾»³½¨ÌÀ¥Á¡¼¥ÕÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê58¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤Î¾¾»³ÏÂºÈ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£Éã¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÉüµ¢¤·¡¢Ä¹¤é¤¯Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢Â©»Ò¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡ÖFK.relations¡×¡Êhttps://fkrelations.co.jp/¡Ë¤òµ¯¶È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¦¾ì½ê¤³¤½°ã¤¨¤ÉÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸¡£ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡Öå«¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡È¿Æ»ÒÂë¡É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡Ý¯°æ¡¡¹îÌé¡Ë
¡¡Ì´¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£24Ç¯11·î¤ËÅ¾¿¦»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾¾»³ÏÂºÈ¤µ¤ó¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢¡ÖÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿1Ç¯¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆ¯¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤ä¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤â¸ÜµÒ¤ÎÊý¤â¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤â¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç½Õ3ÅÙ¡¢²Æ4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÌ¾Ìç¡¦PL³Ø±à¡¢¤µ¤é¤Ë´ØÀ¾³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ØÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¼ã¤¼ÒÄ¹¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÂç¼ê¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£3Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òµá¤áÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ø¤ÈÅ¾¿¦¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢»äÀ¸³è¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤â¤¦²¿ÀéËü¤È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£·ë¹½¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸Â³¦ÃÍ¤Ë¶á¤·¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿Î©Ì¿Âç¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢Åì¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÂç¤Î¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢È«À¤¼þ¡Êºå¿À¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¯¶È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¡¢»É·ã¤âÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Î½¨ÌÀ»á¤ÏPL³Ø±à¤Ç85Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£¼ç¾¤È¤·¤ÆÆ±³ØÇ¯¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤é¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁª¼êÃ£¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÀÄ³ØÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£1989Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï9Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ç126»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤À¡£¸½Ìò°úÂàÍâÇ¯¤Î98Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦µ¯°¡¤È5µåÃÄ¤Ç2·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æµå³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥ÁÀ¸³è¤ÏÍèµ¨¤Ç29Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤È¤«Á´¤Æ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ¨¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Éã¿Æ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£Éã¤Ï¼«¤é¤ÎÏÓ1ËÜ¤Ç¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤â¾¡Éé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Î¹ÓÇÈ¤Ë½®¤ò¤³¤®¤À¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÎÌ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤À¤¬PL³Ø±àÆþ³Ø¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤¬¹â¤¯¶¯¤¤ÊÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¿ÆÉã¤ÎÀ¨¤µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±À¨¤¤Áª¼ê¡¢¼ç¾¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬2Ç¯¤Î»þ¤ËÂåÂÇ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¡¢¿·Ê¹¤ËºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÂÇ¤Ç¤·¤«¤â¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¡È¾¾»³¤ÎÂ©»Ò¡É¤Î´§¤¬¡¢½Å¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£Éã¿Æ¤ÎÀ¨¤µ¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤ÎÌ¾¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤ËÅö»þ¡¢PL³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ØÂç¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡´ØÂç¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¤Î½Õ¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏA¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¼ç¾¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ËÉå¿´¤¹¤ëÃæ¡¢Éã¿Æ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤Î¼ÂÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¿ÆÉã¤ÎÊý¤¬¾å¡£Å·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÆÉã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç³Ø¤Ç¤â¼ç¾¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡£É¤Å¨¤¹¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¿ÆÉã¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥¤¥×¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¤À¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¿Ê¤àÆ»¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬½¨ÌÀ»á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤ò´Þ¤á¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï½¨ÌÀ»á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¤ËÂ³¤¯¡Ë