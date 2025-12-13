東京都世田谷区上祖師谷の住宅で２０００年１２月、会社員の宮沢みきおさん（当時４４歳）一家４人が殺害された事件から、３０日で２５年となる。

警視庁成城署は１３日、現場近くの小田急線成城学園前駅で、住民らに情報提供を呼びかけた。

署員ら約４０人は、駅構内に容疑者の服装を再現したマネキンを置き、事件を伝えるチラシを配った。佐藤圭一郎署長は「絶対に犯人を検挙するという強い信念で捜査を続ける」と話した。

この日は殺人事件の被害者遺族らで作る「宙（そら）の会」も区内で集会を開き、みきおさんの母・節子さん（９４）がコメントを寄せた。２６年前に名古屋市で起きた主婦殺害事件の容疑者が１０月に逮捕されており、節子さんは「長い時間を経ても真相に近づけると改めて希望を感じた。犯人の自首を願っている」と訴えた。

事件では、みきおさんと妻の泰子さん（当時４１歳）、長女のにいなちゃん（同８歳）、長男の礼君（同６歳）が刃物で刺されるなどして殺害された。同庁は特別捜査本部を設置し、延べ約３０万人の捜査員を投入している。情報提供は成城署（０３・３４８２・０１１０）へ。