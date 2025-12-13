¡Ô½á³ê¥¸¥§¥ë¤äÈòÇ¥¶ñ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Õ¥Ð¥êÅç¤Ç¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿±Ñ¡¦¶âÈ±Èþ½÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¡¡»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï19ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤é¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¤ªÁû¤¬¤»½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¡£²á·ã¤Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥êÅç¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ü¥Ë¡¼¡£»¶¤é¤Ð¤ëÈòÇ¥¶ñ¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤â
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ï¥É¤¤¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤è¤êÏª¹ü¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤ÇÍÎÁ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£"1Æü¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä"ÍðÎÑ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÈÌ¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À²á·ã¤Ê´ë²è¤ÇÌ¾¤òµó¤²¤¿¥Ü¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¼êÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢11·îËö¤«¤é12·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹â¹»À¸¤¬Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤Ï¤á¤ò³°¤¹"¥¹¥¯¡¼¥ê¡¼¥º"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ë¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ"¸òÎ®"¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î°ÜÌ±Âç¿Ã¤âÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Î´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¾¶á¤Ç¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËºÆ¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤ÏÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ë¡¼¼«¿È¤Ï¤É¤³¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥êÅç¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ð¥ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï12·î5Æü¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ò´Þ¤à18¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÅª¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬ÅçÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁÜº÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ò´Þ¤á¤¿18¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½Ð¿È¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£19ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤â¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Î¹Ô°Ù¤òÏ¿²è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¿ôÂæ¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢½á³ê¥¸¥§¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈòÇ¥¶ñ¤Ê¤É¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤â¤Ä¤¤¤ËÇ¯¹×¤ÎÇ¼¤á»þ¤«¨¡¨¡¡£