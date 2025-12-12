【ミッフィー】初めての絵本『nijntje』デザインのストラップコレクション
「ミッフィー」の初めての絵本『nijntje』（ナインチェ）デザインのストラップコレクションがカプセルトイにやってきた！ これは集めたくなる可愛さです♪
☆ブルーナカラーと「ナインチェ」デザインが可愛いネックストラップをチェック！（写真6点）＞＞＞
アイピーフォーのカプセルトイアイテムに、「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェネックストラップ」が新登場！
2025年で誕生70周年を迎えた世界中で世代を超えて愛される『ミッフィー』は、1955年オランダではじめて出版された絵本『nijntje』（ナインチェ）より誕生。「ナインチェ」とはオランダ語で「うさちゃん」といった意味を持っている。
今回の新アイテムは、そんな『nijntje』のイラストがデザインされたネックストラップ。
ミッフィーの作者であるディック・ブルーナが絵本を作る上で選び抜いた6色「ブルーナ・カラー」を基調としたデザインで、絵本の世界観を存分に感じることができる。
ストラップは長さ調節が可能な全長約1150mmで斜めがけがしやすく便利。
ナスカンが両端に付属しているので、様々なアイテムに取り付けやすいのもこだわりポイント♪
スマートフォンホルダーにはもちろん、IDカードケースやペンライトに装着するなど、用途はいろいろ！
付属のミニチャームは取り外し可能なので、単体のチャームとしてもお使いいただける。
こだわりたっぷりのお役立ちアイテム、ぜひこの機会にゲットしてみてください！
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv, 1953-2025
www.miffy.com
