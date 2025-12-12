カーリング男子日本代表は12日、オリンピック世界最終予選で残り1枠となった出場権をかけて、中国と対戦しました。

試合は終盤まで拮抗した展開となりましたが、最後は力及ばず4-9で敗戦。日本は2大会ぶりのオリンピック出場を逃しました。

試合後には涙を流す小泉聡選手。すると小泉選手とともにチームを牽引する最年長の山口剛史選手が近寄り共に涙する一幕もありました。

試合後のインタビューで山口選手は、現在の心境を吐露。「小泉とはこの8年、オリンピック目指すために一緒にやってきたので、特にこう二人してつらいときもたくさん乗り越えてきたので、なんとか一緒にオリンピック行きたいなと強い気持ちもあったので、勝てなくてすごく悔しいです」と述べました。

自身のプレーについて振り返ると「自分のところで、1エンド目と5エンド目でミスが出たところで、2失点してしまったことが敗因かなと思います」と語りました。

最後に山口選手はここまでチームで歩んだ道のりを思い「何度も何度もつらい時期がありましたけど、でもこのメンバーがすごく好きで、いいメンバーと巡りあえて。本当はこのチームでオリンピックを戦いたかったので悔しいですけども、いいメンバーとプレーできて、ここまで出来たことも誇りに思います」と声を震わせ、言葉を絞り出しました。