即納は相変わらず厳しそう。2026年6月以降になるケースも

2025年8月、トヨタ「シエンタ」の一部改良が行われました。

その後のユーザーの反響や気になる納期などを、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

2003年9月に初代シエンタがデビューし、その後、2015年7月に2代目へとバトンタッチ、現行モデルは2022年8月にフルモデルチェンジした3代目となります。

3代目シエンタは、世代を超え、さまざまなライフスタイルをサポートする「ユニバーサルでクールなトヨタ最小ミニバン」として開発されています。

また、初代シエンタから受け継がれてきたコンパクトカーの運転のしやすさとミニバンの利便性をさらに深化させた3代目は、2列目シートの居住性をさらに向上しており、リアシートに人が座る機会が多いファミリー層にとっては使い勝手の良いモデルといえます。

さらに、両側スライドドアや3列シートを装備しつつも、5ナンバーサイズを維持したことも人気を博しており、絶妙なパッケージが評価されていることの証といえます。

そのほか、「トヨタセーフティセンス」「トヨタチームメイト」など最新の安全・安心装備も充実しており、トヨタ車らしいバリュー・フォー・マネーに優れたモデルです。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695（4WD仕様は1715）mm、ホイールベースは2750mmとなっています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォース」ガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドと、1.5リッターガソリンエンジンの2タイプが用意されています。

全車CVTのみで、定員は5名または7名に加えて、2人乗り・4ナンバー・バン仕様となるモデリスタと共同開発したコンプリートカー「“JUNO”（ジュノ）」も用意されています。

2025年8月に行われた一部改良では、電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能、オートエアコン、レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付き）、ドライバー異常時対応システムを全グレードに標準装備。

また、ETC2.0＋ドライブレコーダー（前後方）を最廉価の「X」を除く全グレードに標準装備するなど、装備の充実化に重点が置かれています。

車両本体価格（消費税込）はシエンタが207万7900円から332万2000円となっています。

シエンタの最新の納期やユーザーの反響について、11月下旬のタイミングで首都圏にあるトヨタディーラーに聞いてみました。

「おかげさまでシエンタはコンスタントに売れています。なかでもハイブリッドモデルが人気で、6〜7割くらいのお客様がお選びになります。

ご納期に関してはハイブリッドモデルが2026年6月頃、ガソリンエンジン車が2026年4月以降を見込んでいます。

いずれも変動があるため、事前にご確認いただいたうえでご検討をお願いいたします」

別のトヨタディーラーでも納期に関することが話題に…。

「シエンタを含むファミリーカーは『すぐにでも欲しい』といったご事情を抱えていらっしゃるお客様が多く、本来であればすぐにでもお届けしたいのが本音です。

しかし、シエンタのガソリンモデルで約半年、ハイブリッドですと7ヶ月以上お待ちいただいている状況です。

『最初に電話したディーラーでシエンタが受注停止だと聞いてあちこちに電話で聞いている』というお客様がいらっしゃいました。

どうしてもお急ぎの場合は、系列店からメーカー認定中古車をご提案することもあります。

ただ、それすらもすぐに売れてしまうことがあるので、心苦しいのですが早めのご決断をおすすめしている状況です…」

人気モデルの宿命か、欲しくてもすぐに買えないという状況に変わりはないようです。

せめて、注文してから数ヶ月（できれば1、2ヶ月程度）で納車されるようになることを祈るばかりです。