【ブンデスリーガ第13節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)

シュツットガルト 0-5(前半0-1)バイエルン

<得点者>

[バ]コンラッド・ライマー(11分)、ハリー・ケイン3(66分、82分、88分)、ヨシプ・スタニシッチ(78分)

<退場>

[シ]ロレンツ・アシニョン(81分)

<警告>

[シ]アミーン・アル・ダキル(2分)、ジェイミー・レーベリンク(4分)、セバスティアン・ヘーネス(56分)

[バ]トム・ビショフ(39分)、ダヨ・ウパメカノ(44分)、レオン・ゴレツカ(58分)、ルイス・ディアス(62分)

観衆:60,000人