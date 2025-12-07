シュツットガルトvsバイエルン 試合記録
【ブンデスリーガ第13節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)
シュツットガルト 0-5(前半0-1)バイエルン
<得点者>
[バ]コンラッド・ライマー(11分)、ハリー・ケイン3(66分、82分、88分)、ヨシプ・スタニシッチ(78分)
<退場>
[シ]ロレンツ・アシニョン(81分)
<警告>
[シ]アミーン・アル・ダキル(2分)、ジェイミー・レーベリンク(4分)、セバスティアン・ヘーネス(56分)
[バ]トム・ビショフ(39分)、ダヨ・ウパメカノ(44分)、レオン・ゴレツカ(58分)、ルイス・ディアス(62分)
観衆:60,000人
