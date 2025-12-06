〈「下心しかないとしても男性に求められると…」姉に“恥ずかしい存在”と責められ続けた女性（30）が出会い系にハマった切なすぎる理由〉から続く

教育放棄により小中学校に通えなかった川口佳奈枝さん（30）は、20歳で結婚。暴言と暴行に支配された実家を抜け出し、幸せな生活を手に入れたように見えた。しかし、平穏な生活は長く続かなかった。

川口佳奈枝さん（30）

──20歳で結婚して、初めて実家を出ることができたのですね。

川口 夫の家族と同居するため、実家のある福井から愛知へ引っ越しました。夫の両親は私の事情を理解してくれて、経済的にも支援してくれました。

一方で、私と母と姉の関係には、決定的に亀裂が入りました。姉とは21歳のときに、私から縁を切ったんです。

──何があったのですか。

川口 それまでは殴られても罵倒されても、いつか姉と仲良くできるかもと思っていました。でも、共通の友人に私の陰口を言っていたのがわかり「この人は私を本当に嫌いなんだ」と気づいてしまって。「もうムリだ」と、私の中で何かがプツッと切れました。

「おまえは家から勝手に出てった」「出てくなら育てんかったらよかった」

──実家を出て、距離ができたせいもある？

川口 今思えばそうかもしれません。姉はずっと私を「勉強も家事もできない、自分より下の人間」と見下していました。だから「デブ」「ブス」「死ね」などの人格否定や、叩打、蹴りなどの暴力をふるったんです。でも15歳からの私はバイトで稼げるようになったので、姉は私に劣等感や嫉妬を感じていたんだと気づきました。ずっとやられる一方で耐えてきましたが、これをきっかけに関わるのをやめました。

──母親との関係に変化はありましたか？

川口 愛知に引っ越してからも、母からはよく夜中に電話がありました。「おまえは家から勝手に出てった」「出てくなら育てんかったらよかった」などの罵倒です。そして最後は必ず金の無心でした。1回につき2〜3万円、合計10万近くは渡したと思います。

でも私は引っ越したときに仕事を辞めているので、そのお金は夫が稼いだものなんです。それで数回目に「これ以上は渡せない。距離を置かせてほしい」と言い、LINEをブロックしました。

「ある日、リビングのドアが突然ガチャッと開きました」

──ついに実家との関係を断ったのですね。

川口 でもある日、私がカウンターキッチンで料理をしていると、リビングのドアが突然ガチャッと開きました。顔を上げたら、福井にいるはずの母が立っていたんです。

──それは驚きますね。

川口 義理の家族とは二世帯住宅で、在宅時はお互いにカギをかけない習慣でした。なのでそのまま入ってきたのだと思います。母は私を見るなり「おまえ偉くなったもんやな」「せっかく育ててやったのにもう金は出せんて、よう言えるな」と、どんどん近づいてきました。

小さい頃から酔って当たり散らす姿は見慣れていましたが、そのときの母は強い“憎しみ”を感じさせる、見たことのない険しい表情でした。

──“憎しみ”ですか。

川口 「この人、こんなに怖い顔だったっけ？」と思う間もなく、母はまっすぐ私に向かってきました。その表情、言葉、雰囲気に殺気があふれて「ヤバい、本当に殺される」と思い、スマホで110番をしながらとっさに母を突き飛ばしました。

母はあっけなく倒れましたが、次の瞬間に私の視界が揺れ、頭に猛烈な痛みが走りました。母が私の髪をギュッとつかみ、床になぎ倒したんです。そして「おまえなんか産まんかったらよかった」「育てた意味なかったわ」と叫びながら、殴る蹴るの暴行を受けました。私は痛みと恐怖で何もできませんでした。

──母親はそのときも酔っていたのでは？

川口 母はシラフのようでした。それが余計怖さを増していました。手加減なく、はっきりと悪意を持って傷つけてきたからです。私はボコボコに殴られながら「あ、これは死ぬやつだ」と感じていました。物音を聞いた義母が駆けつけてくれなかったら、本当に殺されていた気がします。

──隣に住む義母に助けられたのですね。

川口 私と母は別室に引き離され、やっと少し落ち着きました。しばらくすると警察から5、6人駆け付けてきて、署で事情聴取を受けました。母が近づいてきたときにかけた110番がつながっていたようで、私は何も話せませんでしたが「怒声やもみ合う音を聞いて来た」とのことでした。

──警察はどんな対応だったのですか？

川口 私は当日の母の暴行だけでなく、幼い頃からの自宅軟禁や、小中学校に1日も通わないまま育ったことなども話しました。でも「事情は理解するが、あなたはもう20歳を越えた成人なので、お母さんが義務教育を受けさせなかったことは時効になる」と言われました。自宅軟禁も物的証拠がないので、母への処罰はナシとのことでした。

──母親の様子はどうだったのでしょう。

川口 署内で警官が立ち合うというので、恐る恐る母と面会しました。仲居の仕事を辞めて金に困っていたと話す母に「職業訓練校とか人材センターとか、仕事を探す方法はあるやんか」と言いましたが、母は「私の性格、知ってるやろ？ 嫌なことはすぐにやめてまうわ」と開き直りました。

──悪びれもせず。

川口 母の言葉に腹が立ち、とっさに言い返しました。「私は15歳から生きるために働いた。ほかに選択肢はなかった。世の中もみんな、好きで働いてるわけじゃない。なのに、おかんは『嫌だから仕事しない』と甘えてる。そのせいで周りがどんだけ迷惑してきたか。なんで働かんの？ 自分だけ特別やと思ってるんか？」と。母に対等な立場で文句を言ったのは、このときが初めてでした。

すると母は突き放すように「もうええわ」と言い、あとは話になりませんでした。ただ、私のことを見下しているのは、態度からすごく伝わってきました。「もう親子には戻れない」と思いました。

──暴行についての処罰はあったのですか？

川口 ないです。母は事情聴取でも反省する様子はなく、ただ私の悪口を言い続けたそうで、担当した警官も呆れていました。そして警察のすすめで、母に「娘には今後一切関わりません」という書面にサインをしてもらい、私は福井への交通費として3万円を渡しました。「このお金で母と縁が切れるなら」という思いでした。

それからは一切連絡を取っていません。今は60代後半だと思いますが、私の中ではもう関わりのない人です。

「姉の電話とLINEをブロック、完全に絶縁したので、今どこで何をしているかも知りません」

──22歳で、ついに母と縁が切れたのですね。

川口 でもしばらくは、あの日の母の姿が頭から離れなくて……。夫や義理の家族がドアを開けるたびにビクッとして、家にいるときも施錠するようになりました。

そんなことがあっても義理の家族はよくしてくれたのですが、結局23歳のときに離婚しました。大きな理由は、特にないんです。義理の家族はすごく仲がよくて、いい人たちだったんですよ。それが私にはムリでした。

──いい人なのがムリ？

川口 円満な家族の輪の中に私を優しく迎えてくれたのですが、ずっと「うまくなじめない」感覚がありました。私は仲のいい家族を知らずに育ったので、どこかに恐怖心があるのかもしれません。夫の妹が子連れで帰省してきても、私は子どもとの接し方もわからないし、だんだんしんどくなってしまって……愛情不足で育った欠落でしょうか。結局、私から離婚を切り出しました。

離婚が決まり、連絡を絶っていた姉と久々に話したんです。すると姉はまた、陰で夫に私の悪口を言っていました。それで今度こそ姉の電話とLINEをブロック、完全に絶縁したので、今どこで何をしているかも知りません。私は友達を頼り三重県に引っ越し、就職して新しい人生を始めることにしました。

