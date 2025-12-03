ジェームズ・キャメロン監督による『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、いよいよ2025年12月19日（金）より日米同時公開となる。

映画界の頂点を極め、さらに映像技術の進化を追求し続ける巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する『アバター』シリーズの最新作がいよいよ到来。『アバター』（2009）では森、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）では海を描いてきた本シリーズだが、第3作のテーマは「炎」だ。

アバターとして神秘の星パンドラに潜入した元海兵隊員ジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築きながら人類と戦う決意を固める。一方、パンドラを憎むアッシュ族のヴァランは人類と手を組み復讐を狙う。未知の真実が明らかになる中、かつてない“炎の決戦”が幕を開ける──。

全映画ファン必見、2025年の締めくくりにして最大の話題作となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』吹替版完成披露試写会に、THE RIVERより40名様をご招待する。Dolby Cinema環境で、パンドラの世界に再び没入しよう。

プレゼントキャンペーン概要

『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』吹替版完成披露試写会※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

日時：

2025年12月16日（火）

開演18:30／22:17終了予定

※登壇ゲスト：あり

場所：

新宿バルト9 シアター6

東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿三丁目イーストビル9階

上映バージョン：Dolby Cinema 吹替版

応募締切：

2025年12月8日（月）正午まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』

吹替版完成披露試写会に【40名様】ご招待！



12月16日（火）

新宿バルト9

Dolby Cinema 吹替版

※登壇ゲストあり



フォロー＆RP後より応募12月8日正午〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

40名様（シングル）

当選発表方法：

当選者様には12月8日（月）正午以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（ご応募の際に必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※いかなる場合においても開映後の途中入場は固くお断りしております。

※上映中の会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様のみとなります。当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※その他、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※未就学児（小学生未満）のご来場はできません。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

※本映画上映におきましては、知的財産保護の観点から、無許可の録音、録画が行われることのないよう、上映時の監視体制を執らせていただきます。

※当日は警備が入ります。警備員による暗視スコープ、金属探知機による手荷物チェックおよび、携帯電話・PC・録音・録画機器の付いた電子機器は電源を切った状態でのお配りする封筒への封入にご協力いただきます

(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は2025年12月19日、日米同時公開。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン