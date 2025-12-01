妊娠で再燃する毒親との確執…厄介な身内とどう付き合う？「とりあえず無視」「一回、本気でキレる」の声【ママリ】

心ない言葉ばかりの両親にモヤモヤする

これだから極力親への妊娠報告を遅らせておきたかった。同じ思いの方はいらっしゃいますか？



父は「うっわ、あれ見た？見た？見た？あのデブ」とか同じ室内にいようが平気で他人の外見ばかりについて言ってきます。実家を出る前はところ構わず食べさせられていたことが原因で太っていた私のお腹を掴んで「うっわ、うっわ。これ、うっわ」と言ってきたことでかなり他人の目が気になるようになってしまいました。

それなのに妊娠中期に入ってから妊娠報告をした私には「あんた、そんだけしか食べんの？そればっか食べとっちゃいかんって。二人分食べなさい。大昔からそうだったんだから」と言ってきます。



ちなみに母は二人分食べていたせいで血液検査で高血圧だったりいろいろひっかかっていたそうです。

そのせいでなのかはわかりませんが、私は産まれた時からほとんど母乳を飲まない子だったので現在も少食のままで、すぐにお腹を壊します。

なので先日も「調子はどう？」と聞かれ、「食べ過ぎると撃たれたみたいに寝込んでお腹を壊す」と伝え、言葉通りに食べさせられた後、寝込んでいたら「体調管理してください」とLINEがきてました。



「親ガチャ」という言葉がありますが、世の中には、さまざまな親がいますよね。子どものことを一番に考える親もいれば、「毒親」と言われるような親も…。昔から両親の言動に問題があり、悩まされてきたという投稿者さん。現在、妊娠中で、極力会わないようにしているそうです。厄介な両親と今後、どう付き合っていけばいいのか悩んでいるという投稿をご紹介します。

他人の外見に対して、心ないことを口にする父の影響で、おさないころから、他人の目を気にするようになってしまったという投稿者さん。



また、母は投稿者さんの気持ちに寄り添ってくれなかったといいます。おなかの赤ちゃんは順調とのことで何よりですが、妊娠中のストレスは禁物ですよね。妊娠中だけでなく、産後も慣れない育児にママは心も体も疲弊します。



両親の性格を変えるというのは、きっと難しいと思いますし、投稿者さんの気持ちを理解してもらうことも時間がかかりそうですよね。

厄介な両親との付き合い方にさまざまな声が

とりあえず無視でいいと思います！

あとはスタンプだけ返すとか✨

めちゃくちゃムカつきますね😑

私も実家帰って親戚が来るたびに太ったって言われます。でも半分病気で太ったとこもあるのですごく腹が立ちます。親にも頭痛が酷いときに嘘扱いされたことを未だに根に持ってます💢

だから私は一人だけ県外に住んで離れて暮らしてます。私は基本キレやすいので親に酷いこと言われたらガチギレすると反省してくれます。親戚は基本無視してます。

「無視する」という声がある一方、「一度、本気で怒ってみる」という意見も。



大人ですから、おかしいことに対しては、自分の意見を主張してもいいと思います。両親が理解してくれなくても、自分の考えを伝えるのは自由ですから、これまで思っていたことをすべて吐き出してしまうというのも一つなのかもしれません。



何はともあれ、今、一番大事なことは、投稿者さんの心と体の健康です。両親と会うことや、連絡を取ることがしんどいと感じるなら「無視をする」か、距離を置いてもよいのではないでしょうか。

（配信元: ママリ）