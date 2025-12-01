【最終日】「Amazon ブラックフライデー」で飲食料品が最大53％オフに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（金）23：59まで開催中です。今回は、セール価格になっている飲食料品をご紹介。年末年始に向けてストックしておくと便利ですよ。この機会をお見逃しなく！

ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ

しっとり食感。「バランスオンminiケーキ」シリーズ 20個入り

1食分の野菜が摂れる完熟トマトのミネストローネ

松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

牛丼、牛カルビ丼、豚生姜焼き丼など、すき家の食べ比べセット 5種10食

圧倒的な満足度を実現した新商品「リッチデニッシュ」シリーズ

やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」

従来の容器よりも折り畳みやすい。新ボトルの「い・ろ・は・す 天然水」

おいしく内臓脂肪を減らす。「機能性表示食品 伊右衛門 濃い味」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー

常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。