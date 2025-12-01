【最終日】「Amazon ブラックフライデー」で飲食料品が最大53％オフに
今回は、セール価格になっている飲食料品をご紹介。年末年始に向けてストックしておくと便利ですよ。この機会をお見逃しなく！
→Amazon「飲食料品」のページはこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ
マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast
2,134円 → 1,399円（34%オフ）
しっとり食感。「バランスオンminiケーキ」シリーズ 20個入り
バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico
1,362円 → 1,056円（22%オフ）
1食分の野菜が摂れる完熟トマトのミネストローネ
松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」
松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋
福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,389円（53%オフ）
牛丼、牛カルビ丼、豚生姜焼き丼など、すき家の食べ比べセット 5種10食
すき家 食べ比べセット5種10食【牛丼×牛カルビ丼×豚生姜焼き丼×炭火やきとり丼×横濱カレー】【どんぶり/おかず】 (冷凍食品 レンジか湯せんで簡単調理)
4,653円 → 3,280円（30%オフ）
圧倒的な満足度を実現した新商品「リッチデニッシュ」シリーズ
KOUBO リッチデニッシュ 濃厚チョコ くちどけミルク 香ばしキャラメル 24個入 ロングライフパン 賞味期限90日 濃厚しっとり 風味豊か
5,100円 → 3,825円（25%オフ）
やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」
従来の容器よりも折り畳みやすい。新ボトルの「い・ろ・は・す 天然水」
おいしく内臓脂肪を減らす。「機能性表示食品 伊右衛門 濃い味」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,352円 → 1,882円（20%オフ）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー
常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本
2,970円 → 1,969円（34%オフ）
レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」
キレートレモン 155ml ×24本(6本×4パック) ポッカサッポロ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC
2,613円 → 1,872円（28%オフ）
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
※クーポン利用で10%オフ
その他のセール商品
マ・マー パスタソース たっぷりシリーズ 5種×2個セット 袋のままレンジ調理 （ミートソース/ナポリタン/カルボナーラ/明太子クリーム/あさりの和風しょうゆにんにく風味 ）個包装 防災 簡単 時短 調理（ 常温保存/常備食 ）
1,620円 → 1,352円（17%オフ）
大阪王将 肉餃子 50個入×2 (合計100個) たれ×12袋付 冷凍食品 ぎょうざ お取り寄せグルメ おかず 冷凍餃子
3,410円 → 2,984円（12%オフ）
青の洞窟 Piccolino パスタソース 7種セット 電子レンジ ( ボロネーゼ / カルボナーラ / ポモドーロ / あさりと帆立のラグー / きのこクリーム / 海老のトマトクリーム / イカスミのソース ) 個包装 防災 簡単 時短 調理（ 常温保存 / 常備食 ）
1,669円 → 1,334円（20%オフ）
※クーポン利用で67円オフ
伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル
2,002円 → 1,498円（25%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
