干支モチーフのプーさんやスティッチ！ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」
ディズニーストアから、縁起物に扮したスティッチのデザインがキュートなしめ飾り、鏡餅、ぽち袋など、お正月のマストアイテムを豊富に展開する「Disney store ETO collection 2026」が登場。
2026年の干支”午（うま）”にちなんだコスチューム姿の「くまのプーさん」のぬいぐるみをはじめ、お正月にぴったりな多彩なグッズが展開されます☆
ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」
発売日：2025年12月2日（火）より順次
販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア
ディズニーストアから、毎年恒例の干支をモチーフにしたシリーズが2025年も登場。
2026年の午年にちなみ、うまのコスチュームをまとった「くまのプーさん」と仲間たちのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、置物などの装飾グッズが展開されます。
ぬいぐるみは、うまの顔をデザインしたフードやちょこんとおすわりした姿が愛らしく、ほっこり癒やされそう☆
和柄の前掛けや金糸入りの組紐、金色の鈴など、お正月らしい華やかなデザインにも注目です。
また、カラフルなうまのコスチュームを着た「くまのプーさん」のシークレットフィギュアが登場。
首元を華やかに飾り、細部までこだわったデザインです。
さらに2025年は「スティッチ」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンも仲間入り。
爽やかな水色と白を基調にしたうまコスチュームで「スティッチ」らしいチャーミングな魅力があふれます。
プーさん 置物 Disney store ETO collection 2026
価格：2,800円 (税込)
サイズ：本体 約高さ7.5×幅5×奥行き5.3cm
敷物 約縦7×横7cm
「くまのプーさん」の大人気シリーズである置物の、2026年バージョン。
2026年の干支”午(うま)”にちなんだコスチュームに着替えた「くまのプーさん」がデザインされています。
付属の赤い敷物を「くまのプーさん」の下に敷いて、玄関など好きなスペースに飾れる縁起物です。
プーさん シークレットフィギュア Disney store ETO collection 2026
価格：900円 (税込) ※ランダム封入
パッケージサイズ：約高さ5×幅4×奥行き2.7cm
2026年の干支にちなんだ、カラフルなコスチュームに着替えた「くまのプーさん」のシークレットミニフィギュア。
フィギュアデザインは茶、白、青、ピンク、緑の色違い5種と、シークレット1種の全6種類。
そのうちのどれかひとつが小箱に入っています。
スティッチ ぬいぐるみ(S) Disney store ETO collection 2026
価格：2,800円 (税込)
サイズ：約高さ18×幅11×奥行き13cm
白×水色の馬コスチュームを着た「スティッチ」のぬいぐるみが、飾りやすい小さめサイズで登場。
2026年の干支にちなんだ、白色の馬コスチュームがお似合いです。
金色の鈴や金糸入りの綱で首元を華やかに飾り、ちょこんとおすわりしたポーズがかわいらしさ満点☆
スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Disney store ETO collection 2026
価格：2,600円 (税込)
サイズ：全長 約26cm
キャラクター 約高さ18×幅7.5×奥行き9cm
「スティッチ」の愛らしさはそのままに、お正月の晴れやかさと華やかさを演出してくれるぬいぐるみキーホルダー。
馬のお顔がデザインされたフードは、つぶらな瞳がとってもキュート☆
ボリューム感のあるフードなので、脱がせたときのもこもことしたシルエットもチャーミングです。
3店舗限定：プーさん 置物 白 Disney store ETO collection 2026
価格：2,800円 (税込)
サイズ：本体 約高さ7.5×幅5×奥行き5.3cm
敷物 約縦7×横7cm
発売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア
白い馬コスチュームを着た「くまのプーさん」の置物。
新年にふさわしく首元を華やかに飾った姿で、ちょこんとおすわりポーズがかわいらしいです。
顔がよく見えるのは正面、横からはたてがみが見られます。
3店舗限定：ピグレット 置物 Disney store ETO collection 2026
価格：2,600円 (税込)
サイズ：本体 約高さ5.8×幅4×奥行き3.5cm
敷物 約縦5×横5.5cm
発売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア
茶色の馬コスチュームを着た「ピグレット」の置物。
「ピグレット」の愛らしさはそのままに、凛とした姿に再現されています。
陶器製ならではの温もりも魅力です。
NEW YEAR STITCH 2026
グッズ名・価格：
・ぬいぐるみキーチェーン 2,800円(税込)
・ぬいぐるみ 5,000円(税込)
・しめ飾り 3,900円(税込)
・マスコット 各2,000円(税込)
・ランチョンマット 2,400円(税込)
・湯のみ 2,200円(税込)
・汁椀 2,500円(税込)
・お箸 1,600円(税込)
「スティッチ」と「スクランプ」をモチーフにしたお正月グッズが登場。
獅子舞や鯛、紅白かまぼこ、鏡餅など、日本の縁起物に扮したキャラクターたちのにぎやかなデザインです。
鯛の被り物をまとった「スティッチ」が、かまぼこ姿の「スクランプ」を釣る様子など、ユーモアたっぷりの描き起こしアートも注目ポイント。
ラインナップは、しめ飾りや鏡餅、ぽち袋などのお正月グッズのほか、お箸や汁椀、湯のみといった、家族で食卓を囲む機会が増える新年にぴったりな食器類も充実。
さらに、ぬいぐるみやマスコットなど、コレクションとしても楽しめる雑貨も豊富に取り揃えられます。
NEW YEAR DARUMA 2026
グッズ名・価格：
・門松 2,800円(税込)
・ぬいぐるみセット 2,800円(税込)
・しめ飾り 3,900円(税込)
・【白河だるま総本舗】だるま 各1,600円(税込)
「ミッキー＆フレンズ」をモチーフにした、だるまデザインの門松やしめ飾り、ぬいぐるみなど、新年を華やかに演出するお正月飾りが登場。
お正月の食卓を彩るお箸や、お年賀たおるなど、新年の贈り物にもぴったりなラインナップになっています。
シークレットアイテムは、水琴鈴のストラップやがまぐちタイプのポーチを展開。
また、「白河だるま総本舗」との共同企画による白河だるまが2025年も登場。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」は紅白のデザイン、「ドナルドダック」は獅子舞など、キャラクターごとに新年らしいラッキーモチーフをあしらい、見ているだけで心が和むデザインです。
「白河だるま総本舗」とは
約300年前から福島県白河市で作られ、人々に愛されてきた白河だるま。
手作りの“縁起物”はひとつひとつ表情が異なるのも特徴です。
「うるぽちゃちゃん」からお正月仕様のぬいぐるみが登場
キャラクター・価格：ベイマックス 1,600円(税込)／ミッキーマウス 1,800円(税込)
「うるぽちゃちゃん」から、お正月らしい装いがキュートな「ミッキーマウス」と「ベイマックス」のぬいぐるみが登場。
「ミッキーマウス」は2026年の干支にちなんだ、うまコスチュームに身を包み、“2026”の刺しゅうが入ったにんじんを抱えて特別感あふれるデザインに。
「ベイマックス」は頭に橙をのせた鏡餅風スタイルで、組紐や鈴、紅白飾りなどをあしらったお正月ムード満点のデザインです。
2026年の干支、”午（うま）”にちなんだコスチューム姿の「くまのプーさん」たちのぬいぐるみをはじめ、お正月にぴったりな多彩なグッズが勢ぞろい。
ディズニーストアにて2025年12月2日より順次販売が開始される「Disney store ETO collection 2026」の紹介でした☆
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
