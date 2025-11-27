【49歳、夫も子も捨てました】夫から離婚突きつけられ…息子も去り「絶望」＜第5話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第5話 青天の霹靂
【編集部コメント】
な……なんと、ここにきて突然の離婚宣言です。たしかに、夫婦間がうまくいっているとは言えない状況でした。出産後はマイさんがたったひとりでセイヤさんのサポートしたり、いざというときのための学費をマイさんの給料から貯めていたり……。ずいぶん前から仮面夫婦だったようですが、だからといって不倫が正当化されるわけではありませんよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
