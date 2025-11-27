新型レクサスESを実車レビュー！木目が光る内装、進化したUI…トヨタを超える先進装備に驚愕
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【乗った! 購入しま…】新型レクサスES内装･外装見てきた! トヨタ車を超える装備の数々! ただし気になる点も… 2026フルモデルチェンジ! | LEXUS ES350e」と題した動画を公開。2026年のフルモデルチェンジが噂されるレクサスの新型ESプロトタイプを徹底レビューし、その革新的な内外装や先進装備について詳細に解説した。
ワンソクTube氏はまず、エクステリアデザインを「素直にカッコ良い」と評価。従来のスピンドルグリルから進化した「スピンドルボディ」や、上下にL字が重なる新しい「ツインシグネチャーランプ」に言及した。特に、歩行者を眩惑させないよう上下にも配光する「高精細AHS（アダプティブハイビームシステム）」など、先進技術の搭載を高く評価している。ボディサイズは全長5,140mm×全幅1,920mmと拡大されたものの、後輪操舵のDRSが装備されることで「小回りも効くはず」と期待を寄せた。
内装の質感は圧巻だ。特に注目したのは、本物の竹に立体印刷技術を施し、夜間には面発光するオーナメントパネルである。「木目のオーナメント部分が面発光する。このイルミの演出は他にない魅力」と称賛した。さらに、新世代OS「Arene（アリーン）」を搭載した大型ディスプレイや、手をかざすとアイコンが浮かび上がる「レスポンシブヒドゥンスイッチ」など、未来的なインターフェースを紹介。一方で、中国仕様に存在する助手席前の大型スクリーンや助手席オットマンが日本初期導入モデルには非搭載である点を「残念なポイント」として挙げた。
後席の快適性も大幅に向上している。広々とした足元空間に加え、アームレストにはリクライニングやマッサージ、電動オットマンを操作できる液晶パネルを装備。高級セダンとしての完成度の高さを強調した。ワンソクTube氏は、BEV（電気自動車）とHEV（ハイブリッド）の両方が用意される点を歓迎し、「何らかのESは買おうかと思っている」と購入に前向きな姿勢を示して締めくくった。
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
