築地銀だこ×netkeibaコラボ！大井競馬場限定たこ焼を味わおう

築地銀だこが、競馬情報サービスnetkeibaと初コラボ！大井競馬場限定で販売される「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」のたこ焼は、2024年羽田盃優勝馬“アマンテビアンコ号”をイメージした特別な一品です。1日100舟限定、競馬観戦のお供にぴったりなアツアツのたこ焼きを楽しめます。さらに、対象商品を購入するとオリジナルステッカーがもらえる特典も♪

大井競馬場限定！築地銀だこ×netkeibaコラボたこ焼



築地銀だこが展開する“ぜったいうまい‼ たこ焼”が、netkeibaとのコラボレーションで大井競馬場限定に登場。

新たに販売される「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」は、羽田盃の優勝馬“アマンテビアンコ号”をイメージしたユニークなたこ焼きです。

4種類のチーズを使った濃厚なチーズソースに、ベーコンチップや明太マヨが加わり、絶妙な味わいが楽しめます。さらに、ブラックペッパーで斑点を表現した見た目にもこだわり抜いた一品です♪

数量限定！オリジナルステッカー付きでお得な体験



オリジナルステッカー

「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」を購入すると、アマンテビアンコ号のイラストが入ったオリジナルステッカーがもらえる嬉しい特典も！

大井競馬場の熱気の中で、限定のコラボたこ焼きを楽しみながら、競馬観戦がさらに盛り上がります。期間は12月1日から31日まで、1日100舟限定なので、早めにゲットするのがポイント！

競馬場での特別な体験をお見逃しなく。

競馬観戦とたこ焼きの新しい楽しみ方！



コラボ商品 『濃厚ダブルチーズ＆ベーコン』（1舟6個入り）

競馬場での観戦中にぴったりな“観戦グルメ”として提供される築地銀だこのたこ焼き。特に、今回の「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」は、レースの合間に気軽に楽しめる絶品です。

競馬ファンだけでなく、初めて競馬場に足を運ぶ方にもおすすめ。さらに、ジョッキーや競馬ファンが登場する特別動画も配信予定で、楽しみが倍増！

競馬とたこ焼き、両方の魅力を一度に体験してみてください♪

大井競馬場でしか味わえない特別なひとときを



築地銀だことnetkeibaのコラボによる「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」は、大井競馬場限定で楽しめる特別なたこ焼きです。1日100舟限定なので、競馬観戦の合間にぜひお試しを！

さらに、オリジナルステッカーや特別な動画配信もあり、競馬場での体験がさらに充実します。競馬とグルメのコラボを、ぜひお見逃しなく♡