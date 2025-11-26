【Kindle】「六人の嘘つきな大学生」「地雷グリコ」などKADOKAWAの対象作品が50％ポイント還元中

KADOKAWAの人気作品がセール価格になる「Kindle本 ブラックフライデーポイント還元フェア KADOKAWA特集」が12月1日23：59まで開催中です。読みたかった名作や話題の一冊を、この機会にお得に購入しませんか？

再生をテーマにした珠玉の短篇集。「さいはての彼女」

〈あらすじ〉25歳で起業した敏腕若手女性社長の鈴木涼香。失意のまま出かけた一人旅のチケットは行き先違いで、沖縄で優雅なヴァカンスと決め込んだつもりが、なぜか女満別!? だが、予想外の出逢いが、こわばった涼香の心をほぐしていく。

ミステリ界の旗手が仕掛ける本格頭脳バトル小説。「地雷グリコ」

〈あらすじ〉勝負事にやたらと強い女子高生・射守矢真兎(いもりや・まと)。平穏を望む彼女が日常の中で巻き込まれる、風変わりなゲームの数々。罠の位置を読み合いながら階段を上ったり(「地雷グリコ」)、百人一首の絵札を用いた神経衰弱に挑んだり(「坊主衰弱」)。次々と強者を打ち破る真兎の、勝負の先に待ち受けるものとは――。

映画化でも話題になった青春ミステリ。「六人の嘘つきな大学生」

〈あらすじ〉最終選考に残った六人の就活生に与えられた課題は、一カ月後までにチームを作り上げ、ディスカッションをするというものだった。全員で内定を得るため、波多野祥吾は五人の学生と交流を深めていくが、本番直前に課題の変更が通達される。それは、「六人の中から一人の内定者を決める」こと。「このミステリーがすごい! 2022年版」など各種ミステリランキングを席巻した傑作。

映画化でも話題に。第37回横溝ミステリ大賞優秀賞受賞作。「悪い夏」

〈あらすじ〉生活保護受給者のもとを回るケースワーカーの守。同僚が生活保護の打ち切りをチラつかせ、ケースの女性に肉体関係を迫っていると知った守は、真相を確かめようと女性の家を訪ねる。しかし、その出会いをきっかけに普通の世界から足を踏み外して――。

滅法おかしくて、ちょっぴりほろ苦い青春ストーリー。「四畳半神話大系」

〈あらすじ〉「私」は冴えない大学3回生。バラ色のキャンパスライフを想像していたのに、現実はほど遠い。悪友の小津には振り回され、謎の自由人・樋口師匠には無理な要求をされ、孤高の乙女・明石さんとは、なかなかお近づきになれない。いっそのこと、ぴかぴかの1回生に戻って大学生活をやり直したい！さ迷い込んだ4つの並行世界で繰り広げられる物語。

犯人と警察の息もつかせぬ熾烈な攻防。「切り裂きジャックの告白」

〈あらすじ〉東京都内の公園で臓器をすべてくり抜かれた若い女性の死体が発見された。やがてテレビ局に“ジャック”と名乗る犯人から声明文が送りつけられる。その直後、今度は川越で会社帰りのOLが同じ手口で殺害された。被害者2人に接点は見当たらない。怨恨か、無差別殺人か。捜査を進めると、被害者の共通点としてある人物の名前が浮上した。

映画化も決定。第22回ホラー小説大賞受賞作の「ぼぎわんが、来る」

〈あらすじ〉正体不明の噛み傷を負って憔悴してゆく後輩。周囲に届く不審な電話やメール。一連の怪異は、亡き祖父が恐れていた“ぼぎわん”という化け物の仕業なのだろうか？怪談・都市伝説・民俗学――さまざまな要素を孕んだ空前絶後のノンストップ・ホラー。

全組織人、必読の中国古典。「座右の書『貞観政要』」

唐の2代皇帝・太宗による統治（貞観時代の政治）の要諦が凝縮された『貞観政要』。クビライ、徳川家康、北条政子、明治天皇……と時代を超えて、世界最高のリーダー論として読み継がれている古典を座右の書にする著者が、その内容とポイントを具体的に解説した一冊。

