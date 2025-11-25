3連休の最終日、東京都足立区で起きた盗難車によるひき逃げ事故。11人が死傷する大惨事だったにもかかわらず、警視庁が車を窃盗した容疑で逮捕した男の氏名を発表していないことから、ネット上では「外国人による犯行」と決めつけた虚偽の投稿が拡散されている。男は精神疾患で通院歴があることが確認されており、警視庁は責任能力を問えるかどうか慎重に調べている。

＊＊＊

【写真を見る】人をはねた爪痕が生々しく残る事故現場

ブレーキ痕なしで300メートル暴走

事故が起きたのは11月24日午後0時半頃。場所は足立区梅島の国道4号線沿いで、大手家具チェーン「ニトリ」が構える人通りの多い路上だった。

暴走したのは白いクラウン。まず横断歩道上で20代女性をはねた後、そのまま車道を90メートルほど走行してから歩道に乗り上げ、100メートル走行して4人の歩行者をはねた。そして再び車道に戻り、複数台の車に衝突して最後はトラックに追突して止まった。最初の接触から止まった場所までの距離は約300メートルで、ブレーキ痕はなかった。

事故現場

事故を起こした車は、追突して止まった位置から進行方向約700メートル先にある中古車販売店から盗まれたものだった。

「スマートキーがドアボックスに入ったまま鍵がかかっていない状態で展示されており、10時半頃、車を購入したいと2度来店したことのある男によって盗まれた。男はこの日、店員とは一言も話さないまま、いきなり車を盗んで走り去っており、来店してから犯行まではわずか2分間でした」（社会部記者）

逃亡するも自宅で発見

店はすぐさま110番通報し、警察が男の行方を捜していた。事故が起きたのはまさに警察車両が追尾し、ちょうど停車を求めるため、サイレンを鳴らし赤色灯をつけ始めたタイミングだった。

「警察の追尾に気付いてパニックになった可能性もあります」（同）

男は衝突事故を起こすと車を乗り捨て立ち去った。午後1時頃、近くの自宅にいるところを警察に発見され、任意同行を求められた。過去の来店時、店側に自宅住所を知らせていたことから、スピード確保に至ったようだ。

その後窃盗容疑で逮捕された男は、不可解な供述を繰り返しているという。

「『盗んでいない、試乗するためだった』と話しているばかりか『神奈川にある山に登りたかった』などという意味不明なことまで話しているようです。車を盗んでから2時間余りの間、どこに行っていたかはまだ判明していません」（同）

男が精神疾患を抱え、6年前から通院歴があることも判明したため、警視庁は素性の公表を控え、「日本国籍の37歳男性」にとどめている。精神疾患が認められると責任能力が問えず、起訴できない可能性があるからだ。

一方ネット上では、80代の男性が死亡、20代女性が意識不明の重体、ほか9人が重軽傷という重大な結果を招いたことから、「犯人の名前を出せ」といった感情的な意見が目立っている。

問題視されるべきは、「外国人による犯行」といった事実ではない内容の投稿が拡散されている点だ。

「テレビで放送されたドライブレコーダー映像を見た一部視聴者が『動きからして外国籍っぽい』という根拠不明な情報を発信。『外国人ならば不法滞在だろ』などと言った思い込みによる投稿までも散見されていますが、逮捕されたのは日本人男性であることはわかっています」（同）

悲惨な事故ではあったが、差別に起因するデマが流行していることを看過してはならない。

デイリー新潮編集部