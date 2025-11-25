「豪華すぎる」内容が大人気！ポケモン福袋「ピカピカボックス2026」は抽選販売

毎年大人気のポケモンの福袋「ピカピカボックス」が今年も登場です！

「ピカピカボックス2026」は、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて"抽選販売"されます。

応募受付期間は、2025年11月27日16時59分までです。

ポケモングッズがたっぷり

「ピカピカボックス2026」には、ポケモングッズがたっぷりと入っています。価格は4400円です。

オスのコイキング・メスのコイキング・金のコイキングの「ショルダーバッグ」が、いずれか1つ必ず入っています。そのほかの中身は届いてからのお楽しみです。

コイキングがデザインされた配送箱で届きます。

抽選結果の発表は12月3日15時00分以降です。メールが届きます。

当選者は案内に従って、12月9日16時59分までに購入を済ませてください。支払い方法はクレジット決済のみとなっています。

商品は12月下旬発送予定です。

昨年は当選して商品が届いた人から「2〜3万円相当くらい入ってました」「こんなに入っててイイんですか！？ってくらい豪華すぎる」「ぬいぐるみいっぱいで嬉しい！」といった感動の声がXで上がっていました。

抽選販売のため購入には"運"も必要ですが、ポケモングッズをお得にゲットしたい人はぜひ申し込んでみて。

＜参考＞

ポケモン公式サイト

ポケモンセンターオンライン 販売ページ

（C）2025 Pokemon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）