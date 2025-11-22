マツダの「“新たな”コンパクトカー」に注目！ 全長3.8mの小型ボディ×“斬新”光るフロントフェイス採用！ 「新型マツダ2」なのか!? 「ビジョン クロスコンパクト」とは！

全長3.8mの小型ボディ×“斬新”光るフロントフェイス採用！

101万人の来場者を記録し、大盛況で幕を閉じた「ジャパンモビリティショー2025」では、各メーカーからさまざまなコンセプトモデルが展示されました。

そんななかマツダのブースには、同社の未来を表す2台のビジョンモデルを展示。その中の1台である「MAZDA VISION X-COMPACT（以下、ビジョン クロスコンパクト）」とはどのようなモデルなのでしょうか。

マツダ新「コンパクトカー」!

【画像】超カッコいい！ これが「新型マツダ2」!?（30枚以上）

ビジョン クロスコンパクトは、次世代のデザインテーマであるネオオーセンティックをキーワードに、よりデザインを追求し、新しい表現を盛り込んだコンパクトモデルのコンセプトカーです。

ボディサイズは全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mm。現行型「マツダ2」（全長4080mm×全幅1695mm×全高1500mm-1550mm）よりも全長は短いのですが、凝縮感のあるデザインとすることで、小さなサイズを感じさせない存在感を身に着けました。

フロントマスクにはマツダのシグネチャーウイングが備わりますが、新たに光で表現するライティングシグネチャーを採用。テールランプもボディに埋め込まれたようなシームレスなデザインとすることで、雑味のないシンプルさとダイナミックさを融合しているのも特徴的です。

クルマとしてのコンセプトは、人の感覚をデジタル化した「人体・感性モデル」と共感型AIの融合で、人とクルマの絆がさらに深まることを目指したモデルで、クルマと気取らない会話ができ、行き先を提案してくれる、親友のような存在として、自分の世界を広げてくれる、まるで心が通った人とクルマの関係を実現する、マツダが目指すスマートモビリティの未来像というもの。

タイヤを四隅に配したスタイルや、まるでスプリンターがクラウチングスタートをする姿のような躍動感のあるスタイルは、マツダが持つ走りの楽しさを感じさせるものとなっており、ボディカラーも「アイコニックSP」に与えられていたヴィオラ・レッドを彷彿とさせる「スポーツソリッドレッド」が採用されました。

※ ※ ※

コンパクトな5ドアハッチバックであるマツダ2の“次期モデル”として、ビジョン クロスコンパクトへの期待が高まりますが、このビジョン クロスコンパクトが直接なにかの後継車をイメージしているとか、この姿のまま新型車が登場することを示唆するものではないとマツダは説明します。

あくまでデザインコンセプトであると言いますが、多かれ少なかれ次期モデルにこの要素が受け継がれることを期待したいところです。