【Amazon】ニューバランスの靴が最大44%オフ 本日21日から「ブラックフライデー」開幕！
また、年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、先行セールが本日から11月23日（日）まで開催中です。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです！
長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」
幅広で歩きやすいウォーキングシューズ。「MW880」
家族でお揃いで履くのもおすすめ。NBのスタンダード「CM996」
[ニューバランス] スニーカー CM996(現行モデル) 【Limitedカラーあり】 NV2(NAVY) 23.0 cm D
16,280円 → 10,952円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ
ペアでもコーディネートできる。ユニセックスなサイズ展開の「U574」
スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」
[ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 25.0 cm D
9,790円 → 6,495円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ニューバランスを代表するアイコンモデル「574」
ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ
ユニセックスでサイズ展開が豊富な「ML373」
スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍する「FRESH FOAM ARISHI V4」
[ニューバランス] ランニングシューズ Fresh Foam Arishi v4 WARIS フレッシュフォーム フィットネス 普段履き アリシ レディース TM4(GRAY) 24.0 cm D
9,900円 → 6,611円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クッション性と安定性が抜群で、ウォーキングに適した女性向けモデル
[ニューバランス] ウォーキングシューズ Walking Fresh Foam 880 v6 レディース BK6(ブラック) 24.0 cm 2E
13,200円 → 8,942円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
履き心地の良さに定評。レディースのウォーキングシューズ
[ニューバランス] ウォーキングシューズ 550 v5 レディース AB5(Black) 24.5 cm 2E
7,920円 → 6,150円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
インパクトある厚底のチャンキースタイル。「574+」
ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」
その他のおすすめ商品
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,382円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アシックス] ランニングシューズ JOLT 4 メンズ 001(ブラック/ブラック) 27.5 cm 4E
5,000円 → 4,673円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
