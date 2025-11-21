ほど良いウルフ感が◎【40・50代】のイメチェンは「プチウルフ」一択かも♡

かっこいいけれど、難易度が高いと感じる人もいる「ウルフカット」。今っぽく、ボリュームやレイヤーを調節した「プチウルフ」なら、初挑戦でもトライしやすいかも！ プチというワードが指す通り、ベースとレイヤーに大きな差をつけず、毛先だけにウルフのニュアンスを反映するのが、このアレンジ。ナチュラルな加減で、トレンドの軽い動きを取り入れてみて。

毛先がグッと軽やかに変身

スタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「重めのボブから変えたい方のご参考に」と提案するように、プチウルフの魅力はシルエットがスッキリ見えること。前上がりになるようにレイヤーを入れると、顔まわりを明るく見せながら、後頭部にはボリュームを与えられます。シルエット自体には丸みがあるものの、ベースを直線的にカットしているため、ほどよくシャープな印象です。

丸みをつけると大人可愛い

サイドに長さを残してカットすると、コロンと丸みを帯びた可愛らしいシルエットに変身。レイヤーの位置を低くすることで、しっとりとした雰囲気に。もちろん、ファーやリボンなど、トレンドを意識した甘め要素のあるコーディネートとも相性抜群。

冬服が映えるショートレングス

肩上の短いレングスなら、プチウルフの爽やかさがさらにアップ。首が大胆に露出しないため、寒くないけれど、見た目は軽やかという絶妙なバランスです。パワーショルダーに豊かなドレープといった、存在感のある今季らしいアイテムとも上手くマッチします。

不器用でもスタイリングしやすい

少し長めのミディアムレングスには、一味違ったメリットがあります。@kitadani_koujiroさんが「肩ラインのクビレはスタイリングが簡単です」と説明するのも、肩について自然と外ハネになりやすいため。レイヤーは内側へ収まり、アウトラインの曲線美が印象に残ります。

writer：Nae.S