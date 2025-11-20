「善意で言ったつもりが悪意として受け取られてしまった」「説明を真逆に解釈されてしまった」など、自分の言ったことが誤解され、上手く伝わらなかった経験はありませんか。「誤解を解くこと以上に大切なのは、『相手にどう伝わるか』を事前に考えることではないでしょうか」と語るのは、認知心理学を専門とする、三宮真智子大阪大学・鳴門教育大学名誉教授です。そこで今回は、先生の著書『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』から一部を抜粋し、自分の意図を正しく伝えるコミュニケーションの方法をご紹介します。

【書影】認知心理学の第一人者が教える、賢い伝え方。三宮真智子『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』

ネット上で動画を見る時、タイトルに惹かれて、つい見てしまうことはありませんか。

ところが、いくら見ても肝心の話が出て来ない。「きっと最後の方で、いよいよその話になるのだ」と期待して見ているうちに、「ご視聴ありがとうございました」と終わってしまいます。

「えっ、なんか詐欺っぽい…」

そう、これがタイトル詐欺と呼ばれるものです。

タイトルの重要な役目

何度かだまされて嫌な思いをしても、そのうち忘れてしまって再び引っかかる。そんな経験をした人もいるのではないでしょうか。

そもそも、本や記事、動画のタイトルというものは、読者や視聴者が、その情報にアクセスするかどうかの意思決定を助ける重要な役目を果たすものです。

私たちは本を買う時にも、まずタイトルを見て判断します。

また、内容を理解するためにも、タイトルや見出しが役立ちます。テキストで勉強する時、「この章には、こんなことが書かれているはずだ」という予想を持って読むことが、関連する既有知識を動員することにつながり、内容の理解が大きく助けられます。

講義や講演を聞く場合も、タイトルから「今日の話は、こんな内容だろう」と考え、その予想・期待に沿った形で情報を処理していきます。

トップダウン型情報処理

心理学では、こうした情報処理をトップダウン型情報処理と呼びます。

タイトルというものは、このトップダウン型情報処理を助けてくれる大切なものです。したがって、聞き手や読み手の情報処理を助けるためには、内容を表すタイトルをつけることがルールなのです。



それなのに、このルールを破るタイトル詐欺を何度も働いていると、制作者が信用をなくすことは言うまでもありません。

日常会話においても、私たちが人の話を聞く時には、「相手はこんなことを言いたいのだろう」というふうに、たいてい予想や期待を持って聞きます。

つまり、発言内容の理解にはトップダウン型情報処理を行いがちです。そのおかげで、話が頭に入ってきやすくなるのです。

ただし、この予想が強すぎて「相手の話は、こうに違いない」と思い込んでしまうと、誤解の原因になります。

このようにトップダウン型情報処理には、思わぬ落とし穴があるのです。

思い込みに注意

AさんがBさんについて、こんなことをCさんに言いました。

「Bさんったらね、昨日会った時、私と同じバッグを持ってたのよ。その前は、靴がそっくりだったし」

これを聞いたCさんは、次のように解釈したのです。

「Bさんは何でもAさんの真似をしたがるので、AさんはBさんを嫌がっているのだ」

でも、これはとんでもない誤解でした。

実はAさんはBさんと大の仲よしであり、自分とBさんの好みがよく似ていることを喜んでいたのです。

ところが、Cさんは、人と持ち物や服装がかぶることを極端に嫌う人でした。

そのため、「同じバッグ」「よく似た靴」にネガティブな反応を示し、「Aさんもきっと嫌に違いない。だから、私に愚痴をこぼしたのだ」と受け取ったのですね。

思い込みに基づくトップダウン型情報処理は、時として注意が必要です。

※本稿は、『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』（大和書房）の一部を再編集したものです。