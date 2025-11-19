早稲田大学在学中に“男優デビュー”した26歳男性を直撃。大学中退、生活保護受給を経て、現在の夢は
早稲田大学在学中にセクシー男優としてデビューした篠塚康介さん（26歳、@sinosukedesu）は、引退後、精神を大きく崩し、一時は生活保護を受給するなどして食いつないだ。高校時代は東京大学を志して勉学に励んだ努力家はなぜ、性の世界の門を叩き、どのような生き方をしたのか――。
◆東大を目指し、毎日15〜16時間勉強するも…
いかにも人の良さそうな笑顔が印象的だ。インタビュー当日、丁寧にお辞儀をしてみせた篠塚さんは、過去にSNSでみた印象よりも柔和に思えた。そう伝えると、「メンタルの治療薬の副作用で、30キロほど太ってしまいまして」と遠慮がちに言った。
篠塚さんの出身高校は埼玉県の進学校として名高い開智高校。しかしもっとも熱望した公立進学校には嫌われた。ならば東大に入ろう、そう誓ってからの勉強時間は目を見張る。
「高校時代は部活動にも参加せず、ずっと勉強していました。文字通り、起きている時間からお風呂などの時間を引いた時間ずっとです。だいたい15〜16時間くらいでしょうか。それでも東大には受からず、早稲田大学に進学することになりました。中国語を専攻したのは、母が中国人だからです」
篠塚さんのSNSには母親の手料理がアップされたりもする。関係は良好だ。
◆話しかけられたキャッチについていってみたら…
人生の転機は早稲田大学2年生のときに起きた。一流大学の威光も虚しく「モテない」生活に終止符を打つため、篠塚さんは池袋をうろついていた。「童貞を卒業したくて」とはにかむ。そこにひとりの男性が声をかけてきた。
「いわゆる性風俗店の斡旋をする、キャッチですよね。その人には『今日、ソープに行く予定なんです』と伝えました。すると、『それよりも、うちはセクシー女優とプレイができるからそっちのほうがいい』と言うんです。実際にリストを見せられて、好みの女優さんをお願いすることにしました。プレイ料金として、その人に3万円を支払いました」
すると今度は、指名したセクシー女優のマネージャーを名乗る男が現れた。プレイ後に全額を返すから、プレイ前に保証金を支払えと言う。保証金は30万円を要求された。
「でも本当に持ち合わせがなかったんですよ。全財産で10万ちょっとだったもので。それを説明すると、先方から『君はいい人そうだから、8万円でいいよ』と言われました。それから4000円くらいのホテルに入室して、セクシー女優が来るのを待ったんです」
◆12万円ぼったくられ、絶望する
当たり前だが、セクシー女優は部屋に現れない。代わりに現れたのは、性病チェックをする係を名乗る年配女性だったという。
「よくわからないまま、性器を出させられて、『はい大丈夫』って（笑）。帰りに『交通費として5000円ください』というので支払いました」
とうとう篠塚さんの待ち人は現れず、騙されたことを悟って警察に相談に行った。
「警察官からも『怪しいキャッチについていかないで、遊ぶならきちんとしたお店に行きなさい』なんて説教されてしまって。情けなくて、泣きながら電車で帰りました。被害総額はおよそ12万円、当時のほぼ全財産だったんです。忘れもしない2018年6月8日の出来事ですよ」
直後に友人との中国旅行を控えていた篠塚さんは、性風俗店を探していたことは伏せて母親に詐欺被害に遭ったことを伝えた。母親は深くは聞かずに10万円をくれたという。
◆男優をやめた理由は…
その後の篠塚さんの行動は、完全に振り切れている。セクシー男優になることで、性欲によって被った実害をまるで取り返すかのように活動した。男優になることを反対する母からは実家を追い出されたが、それでも貫いた。
