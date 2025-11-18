日本航空（JAL）は、JAL Life Status プログラム2周年を記念したキャンペーンを実施する。

期間中、対象サービスの利用でLife Statusポイントを通常の2倍付与する。ボーナス分はキャンペーン終了後に一括で積算する。

第1弾は全員が対象で、JALカードとJAL Payでは2026年1月1日から31日までの利用分、JALグループ国内線では2026年2月1日から28日までの搭乗分を対象に実施する。第2弾はJAL Life Status プログラム会員限定で、JALカードとJAL Payの2026年3月1日から31日までの利用分を対象に実施する。

エントリー期間は11月18日から2026年2月28日まで。JALカード、JAL Pay（国内利用）、JAL Pay（海外利用）それぞれで上限は250ポイントまで。法人カードの利用は対象外となる。

さらに29歳以下限定で、利用条件の達成でLife Statusポイントをを付与する。JALカードの20万円以上の利用、JAL Payの国内での8万円以上の利用、JAL Payの海外での4万円以上の利用、JALグループ国内線の2回以上の利用が必要となる。ポイント数は保有するカード種別に異なり、5ポイントから20ポイントとなる。