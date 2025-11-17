赤坂御苑で10月28日に各界の功労者を招き、秋の園遊会が催された。愛子さまと佳子さまの赤系で統一された装いに、X上では以下のような声が上がっていた。

《赤の使い方と装飾品の種類計算されている。 愛子さまは清楚、佳子さまは可憐という美しいお姿を観れて毎回ツーショットが楽しみの国民です》

《同系統の色で色合い違い、細部違いのお揃い系でお姫様がお二人並ぶの、個人的にはめちゃくちゃ可愛いと思うんだけど…》

《いとこだから、やっぱり似てますね》

お二人の装いについて「まるで姉妹のようでしたね」と語るのは、ファッション評論家の石原裕子さん。大勢の招待者との見事な交流に彩りを添えられたお二人の装いについて解説してもらった。

愛子さまは落ち着いた赤のセットアップをお召しになった。

「丸みのある襟の上着に、広がりすぎないフレアスカート、お帽子、靴まで落ち着いた赤で統一されたスタイルです。襟のヘアライン入りのサテンや、手仕事感を感じる小さなくるみボタンも凝っていて、貴婦人のような印象です」（石原さん）

佳子さまは鮮やかな赤の装いで。

「ジャケットはプレーンなステンカラーで、ウエストにギャザーを寄せ優しい印象にしています。お帽子のリボン、ボタンの位置に飾られたバラの花には手仕事感があります。お帽子の前を少し上げたスタイルでちゃめっ気もまとわれていらっしゃいます」（石原さん）