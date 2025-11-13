村重杏奈「実家くらい優しい」低刺激がお気に入り！リピ使いの愛用クレンジング
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアをする動画を投稿！愛用コスメを紹介しながら、使用感を教えてくれました。
【関連記事】村重杏奈「これ結構いいです」正直レビューの救世主フェイスクリーム
■クレンジング
動画内に登場したのはこちら！
ビオデルマ/サンシビオ H2O 250mL 税込2,979円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
低刺激処方で優しくメイクを落としてくれるクレンジングウォーター！
村重さんはこちらを「これは5000本目」とテロップで表示させながら紹介。5000本目は笑いを誘う表現だと思いますが、何度もリピート使いしている様子！
コットンにたっぷりだし、スチーマーを当てながら優しく拭き取り。その使用感についても「お肌に優しい 実家くらい優しい」とコメントしながら低刺激な点を評価していました！
■動画もチェック
動画内ではそのほかの愛用品も紹介しながら、スキンケアの様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。
@anna07294848
あたし本当に乾燥が苦手なの
♬ เสียงต้นฉบับ - * - -