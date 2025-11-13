村重杏奈「実家くらい優しい」低刺激がお気に入り！リピ使いの愛用クレンジング

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアをする動画を投稿！愛用コスメを紹介しながら、使用感を教えてくれました。

■クレンジング

動画内に登場したのはこちら！

ビオデルマ/サンシビオ H2O 250mL 税込2,979円（公式サイトより）

低刺激処方で優しくメイクを落としてくれるクレンジングウォーター！

村重さんはこちらを「これは5000本目」とテロップで表示させながら紹介。5000本目は笑いを誘う表現だと思いますが、何度もリピート使いしている様子！

コットンにたっぷりだし、スチーマーを当てながら優しく拭き取り。その使用感についても「お肌に優しい 実家くらい優しい」とコメントしながら低刺激な点を評価していました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介しながら、スキンケアの様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。