この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『AIと生きがい』で脳科学者の茂木健一郎氏が、AIによるアート生成が社会に与える影響について持論を語った。茂木氏は最近「生成AIが描いた絵や動画を見るのが好きじゃないという人が増えている」とした上で、自身も同様の傾向を感じていると打ち明けた。



茂木氏はAIによる創作活動の進展自体は否定しない一方で、「クリエイターの生きがいを奪う」ことに危機感を示す。海外のポッドキャストで語られた「生きがいリスク」という言葉を引き合いに出し、「AIは我々の仕事だけでなく生きがいを奪う重大なリスクとなり得る」と強調した。



「絵師は絵を描いている時間が楽しい」と述べ、フロー理論や宮崎駿監督のエピソードも引用。宮崎監督がAIで生成されたアニメに激怒したエピソードに触れ、「宮崎さん自身は絵を描くのが幸せで、それが生きがい。生きがいは絵を描いている時間の中にしかない」と持論を展開した。また、映画の世界でも「俳優の演技やスタッフの体験そのものが生きがい」だとし、「人間をAIで置き換えることでその生きがいが失われてしまう」と警鐘を鳴らした。



さらに「AIが生み出したものと人間が生み出したものの区別がつかなくなったとき、消費者は問題ないと言っても、作り手の生きがいや没入の時間は失われている」と指摘。「我々は今、何のためにAIを作っているのか、考えるべき時期に来ている」と語る。



最後に茂木氏は「人間が自ら携わってアートを生み出す生きがいは守らないといけない」「これから整理していかなくては」と動画を締めくくった。