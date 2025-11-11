¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¡Ã¿À¼Ò7¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¤ª»û4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÀµ¤·¤¤»²ÇÒ¤ò
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¡Ã¿À¼Ò¤È¤ª»û¤Î°ã¤¤
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¿À¼Ò¤È¤ª»û¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÆóÎé¡¦ÆóÇï¼ê¡¦°ìÎé¡×¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª»û¤Ç¤ÏÇï¼ê¤ò¤»¤ºÀÅ¤«¤Ë¹ç¾¸¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¿À¼Ò¤Ë¤ÏÄ»µï¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª»û¤Ë¤Ï»³Ìç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Æþ¸ý¤Îºî¤ê¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÀµ¤·¤¤¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»²ÇÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ðËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿À¼Ò¤È¤ª»û¤ÇºîË¡¤¬°Û¤Ê¤ëÍýÍ³
¿À¼Ò¤È¤ª»û¤Ç¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªã«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤¬°ã¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¿ÀÍÍ¤ò¡¢¤ª»û¤Ç¤ÏÊ©ÍÍ¤ò¤ªã«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿·É°Õ¤ÎÉ½¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤ÎÇï¼ê¤Ï²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ª»û¤Ç¤ÏÊ©ÍÍ¤ÎÁ°¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¹ç¾¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ§¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîË¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿À¼Ò¤Ï¿ÀÆ»¡¢¤ª»û¤ÏÊ©¶µ
¿À¼Ò¤Ï¿ÀÆ»¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¤ª»û¤ÏÊ©¶µ¤Î»ÜÀß¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆ»¤ÏÆüËÜ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½¡¶µ¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤äÁÄÀè¤ò¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿ò¤á¡¢»³¤äÀî¡¢ÌÚ¤Ê¤É¤Ë¤â¿ÀÍÍ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê©¶µ¤Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÃæ¹ñ¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿½¡¶µ¤Ç¤¹¡£¤ª¼á²àÍÍ¤¬Àâ¤¤¤¿¶µ¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÈÑÇº¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸ç¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½¡¶µ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢·úÊª¤ÎÌ¾¾Î¤ä»²ÇÒÊýË¡¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¡Ã´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì
¿À¼Ò¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¼ê½ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼ê¿å¼Ë¤Ç¤ÎÀ¶¤á¡¢ÇÒÅÂ¤Ç¤ÎÇÒÎé¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½êºî¤Ë°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤É¤Î¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¤â¼ºÎé¤Ê¤¯¤ª»²¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¿À¼Ò¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ²¼µ¤Î7¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¡üSTEP1¡§Ä»µï¤Ç°ìÎé
¡üSTEP2¡§»²Æ»¤ÏÃ¼¤òÊâ¤¯
¡üSTEP3¡§¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤ë
¡üSTEP4¡§¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
¡üSTEP5¡§Îë¤òÌÄ¤é¤¹
¡üSTEP6¡§ÆóÎé¡¦ÆóÇï¼ê¡¦°ìÎé
¡üSTEP7¡§´ê¤¤¤´¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP1¡§Ä»µï¤Ç°ìÎé
¿À¼Ò¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ëÄ»µï¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÎé¤ò¡£
Ä»µï¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÎÎ°è¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤òÊ¬¤±¤ë¶³¦Àþ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìÎé¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ëºÝ¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤òÈò¤±¤ÆÃ¼¤òÄÌ¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
STEP2¡§»²Æ»¤ÏÃ¼¤òÊâ¤¯
»²Æ»¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Ãæ±û¤òÈò¤±¤Æº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÃ¼¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£
»²Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤¬Êâ¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP3¡§¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤ë
ÇÒÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡¢¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º±¦¼ê¤Ç¤Ò¤·¤ã¤¯¤ò»ý¤Á¡¢º¸¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤Ò¤·¤ã¤¯¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ±¦¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÆ¤Ó±¦¼ê¤Ë¤Ò¤·¤ã¤¯¤ò»ý¤Á¡¢º¸¼ê¤Ë¿å¤ò¼õ¤±¤Æ¸ý¤ò¤¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ëº¸¼ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀö¤¤¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¤òÎ©¤Æ¤ÆÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿å¤òÎ®¤·¤Æ¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
STEP4¡§¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
ÇÒÅÂ¤ÎÁ°¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢ìÐÁ¬È¢¤Ë¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£
¤ªìÐÁ¬¤Ï¿ÀÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡£¶â³Û¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5±ß¶Ì¤ò¡Ö¤´±ï¡×¡¢50±ß¶Ì¤ò¡Ö¸Þ½Å¤Î¤´±ï¡×¤È¤·¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç±ïµ¯¤òÃ´¤°¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Ã¤ÈìÐÁ¬È¢¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
STEP5¡§Îë¤òÌÄ¤é¤¹
¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤¿¤é¡¢ÇÒÅÂ¤Ë¤¢¤ëÎë¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£Îë¤Ï¿ÀÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¡¢¾ì¤òÀ¶¤á¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îë½ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ó¿ô¤Ï¿À¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï2¡Á3²óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
Îë¤¬¤Ê¤¤¿À¼Ò¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
STEP6¡§ÆóÎé¡¦ÆóÇï¼ê¡¦°ìÎé
Îë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆóÎé¡¦ÆóÇï¼ê¡¦°ìÎé¤ÎºîË¡¤ÇÇÒÎé¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¿¼¤¯2²ó¤ª¼µ·¤ò¤·¤Þ¤¹¡ÊÆóÎé¡Ë¡£¼¡¤Ë¶»¤Î¹â¤µ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢±¦¼ê¤ò¾¯¤·²¼¤Ë¤º¤é¤·¤Æ2²óÇï¼ê¤·¤Þ¤¹¡ÊÆóÇï¼ê¡Ë¡£
¤³¤ÎºîË¡¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿À¼Ò¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¡×¡ÊÈ¬Îé¡¦È¬Çï¼ê¡Ë¤ä¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¡×¡ÊÆóÎé¡¦»ÍÇï¼ê¡¦°ìÎé¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ëºîË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²ÇÒÁ°¤Ë°ÆÆâÈÄ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£
STEP7¡§´ê¤¤¤´¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
ÆóÇï¼ê¤Î¤¢¤È¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þ¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶¼Õ¤È´ê¤¤¤´¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤äÌµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤´¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤È´ê¤¤¤òÅÁ¤¨½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¼¤¯1²ó¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¡Ê°ìÎé¡ËÇÒÎé¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
¤ª»û¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¡Ã´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì
¤ª»û¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¿À¼Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëºîË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊºîË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿À¼Ò¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Çï¼ê¤ò¤»¤ºÀÅ¤«¤Ë¹ç¾¸¤¹¤ë¤³¤È¡£´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ª»û¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª»²¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª»û¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ²¼µ¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡üSTEP1¡§»³Ìç¤Ç°ìÎé
¡üSTEP2¡§¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤ë
¡üSTEP3¡§¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
¡üSTEP4¡§¹ç¾¸¤·¤ÆÇÒÎé¡ÊÇï¼ê¤Ê¤·¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ì¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP1¡§»³Ìç¤Ç°ìÎé
¤ª»û¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë»³Ìç¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤º°ìÎé¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»³Ìç¤ÏÊ©ÍÍ¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿¼¤¯°ìÎé¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³Ìç¤ò¤¯¤°¤ëºÝ¤Ï¡¢Éßµï¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
STEP2¡§¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤ë
ËÜÆ²¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡¢¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤Þ¤¹¡£
À¶¤áÊý¤Ï¿À¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£±¦¼ê¤Ç¤Ò¤·¤ã¤¯¤ò»ý¤Áº¸¼ê¤òÀö¤¤¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ±¦¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó±¦¼ê¤Ë¤Ò¤·¤ã¤¯¤ò»ý¤Á¡¢º¸¼ê¤Ë¿å¤ò¼õ¤±¤Æ¸ý¤ò¤¹¤¹¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Ëº¸¼ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀö¤¤¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¤òÎ©¤Æ¤ÆÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿å¤òÎ®¤·¤Æ¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¿È¤òÀ¶¤á¤ÆÊ©ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
STEP3¡§¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
ËÜÆ²¤ÎÁ°¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢ìÐÁ¬È¢¤Ë¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£
¤ªìÐÁ¬¤ÏÊ©ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¸¤¿³Û¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Ã¤ÈìÐÁ¬È¢¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
STEP4¡§¹ç¾¸¤·¤ÆÇÒÎé¡ÊÇï¼ê¤Ê¤·¡Ë
¤ªìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤¿¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹ç¾¸¤·¤ÆÇÒÎé¤·¤Þ¤¹¡£
¶»¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ä´ê¤¤¤´¤È¤ò¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¾§¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»û¤Ç¤ÏÇï¼ê¤Ï¤»¤º¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊ©ÍÍ¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£½¡ÇÉ¤ä¤ª»û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¹á¤Ê¤É¤ÎºîË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ§¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¿¼¤¯°ìÎé¤·¤ÆËÜÆ²¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥¿¥Ö¡¼
¤ª»²¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥¿¥Ö¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ï¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Î¤¿¤á¡¢¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤4¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»²Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¯
»²Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»²Æ»¤òÊâ¤¯ºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÃ¼¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿¿¤óÃæ¤Ï¡ÖÀµÃæ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢¿ÀÍÍ¤¬ÄÌ¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Ã¼¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¹»Ò¤òÃ¦¤¬¤º¤ËÇÒÎé¤¹¤ë
ÇÒÅÂ¤äËÜÆ²¤ÎÁ°¤ÇÇÒÎé¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤òÃ¦¤°¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤äÆü»±¤âÆ±ÍÍ¤ËNG¤Ç¤¹¡£
¶Æâ¤òÊâ¤¯ºÝ¤ÏË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÒÎé¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤ºÃ¦¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¡¦Áû¤°
¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Î¶Æâ¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Áû¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ç¤â¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤ª»²¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È©¤ÎÏª½Ð¤¬Â¿¤¤ÉþÁõ
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¶ËÃ¼¤ËÈ©¤ÎÏª½Ð¤¬Â¿¤¤ÉþÁõ¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¥é¥Õ¤¹¤®¤ëÍúÊª¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊÃå¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¶·é´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤Ç¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ªìÐÁ¬¤Î¶â³Û¤ä´ê¤¤¤´¤È¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¤è¤¯¤¢¤ë3¤Ä¤Îµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªìÐÁ¬¤Î¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬Å¬ÀÚ¡©
¤ªìÐÁ¬¤Î¶â³Û¤ËÌÀ³Î¤Ê·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¸¤¿³Û¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5±ß¶Ì¤ò¡Ö¤´±ï¡×¡¢50±ß¶Ì¤ò¡Ö¸Þ½Å¤Î¤´±ï¡×¤È¤·¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç±ïµ¯¤òÃ´¤°¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î¶â³Û¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ê¤¤¤´¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¡©
´ê¤¤¤´¤È¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æüº¢¤ÎÌµ»ö¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢´ê¤¤¤´¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ê¤¤¤´¤È¤ÏÍßÄ¥¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤«¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³¤·¤Æ¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©
Æ±¤¸¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½¡ÇÉ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¡£
¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿´¹½¤¨
·Á¼°¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤«¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª»²¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¤Ø¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤ÎÌµ»ö¤ä·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª»²¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂè°ì¤Ë¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Ç¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£