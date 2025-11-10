インターナショナルシリーズVの浅地洋佑が165人抜き 杉浦悠太も急浮上【男子世界ランキング】
11月9日付けの男子世界ランキングが発表された。
【写真】超ビッグな優勝カップを掲げる浅地洋佑
アジアンツアーのインターナショナルシリーズ「マオタイ・シンガポールオープン」を制した浅地洋佑は、165人抜きとなる240位にジャンプアップを果たした。国内男子ツアー「ACNチャンピオンシップ」で今季初勝利を挙げた杉浦悠太は、265位から222位にランクアップした。米国男子ツアー「ワールドワイド・テクノロジー選手権」を制したベン・グリフィン（米国）は12→9位に浮上。DPワールド（欧州）ツアー「アブダビ選手権」で勝利したアーロン・ライ（イングランド）は30→23位に順位を上げた。日本勢最上位の松山英樹は1ランクダウンの19位。2番手以下は中島啓太（105位）、比嘉一貴（115位）、久常涼（123位）、金谷拓実（130位）、平田憲聖（143位）と続いている。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
インターナショナルシリーズ初優勝 浅地洋佑の勝利を支えた好調ウェッジ＆パターは？【勝者のギア】
浅地洋佑がLIV出場“圏内”に浮上 参戦へ意欲「経験としていいものになる」
海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?〔写真〕
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
【写真】超ビッグな優勝カップを掲げる浅地洋佑
アジアンツアーのインターナショナルシリーズ「マオタイ・シンガポールオープン」を制した浅地洋佑は、165人抜きとなる240位にジャンプアップを果たした。国内男子ツアー「ACNチャンピオンシップ」で今季初勝利を挙げた杉浦悠太は、265位から222位にランクアップした。米国男子ツアー「ワールドワイド・テクノロジー選手権」を制したベン・グリフィン（米国）は12→9位に浮上。DPワールド（欧州）ツアー「アブダビ選手権」で勝利したアーロン・ライ（イングランド）は30→23位に順位を上げた。日本勢最上位の松山英樹は1ランクダウンの19位。2番手以下は中島啓太（105位）、比嘉一貴（115位）、久常涼（123位）、金谷拓実（130位）、平田憲聖（143位）と続いている。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
インターナショナルシリーズ初優勝 浅地洋佑の勝利を支えた好調ウェッジ＆パターは？【勝者のギア】
浅地洋佑がLIV出場“圏内”に浮上 参戦へ意欲「経験としていいものになる」
海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?〔写真〕
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》