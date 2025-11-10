軽さも、防水も、環境配慮も。進化したハードシェル【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
雨にも風にも、自然にも強い。アウトドアの信頼を背負う一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、非常に軽くしなやかな着心地と高い防水性を兼ね備えたハードシェルジャケット。
2024年秋冬モデルでは、衣服の3Dデータを高精細に解析し、裁断による生地の廃棄率を17パーセントから9パーセントに軽減する「SYN-GRID」パターンメイキングを導入。縫い目やパーツ数を維持しながら、資源量を抑えた設計となっている。
素材には軽量なハイベント2.5層を採用し、冷気を遮断しながら高い防水透湿性を確保。フロントはダブルフラップ仕様で雨風の侵入を防ぎ、裾にはアジャスタードローコードを備えてバタつきを抑える。袖口のベルクロやフード後部のアジャスターコードにより、フィット感や視界の追従性も自在に調整可能。
バックパックのウエストハーネスに干渉しない位置にポケットを配置し、日帰りハイキングやキャンプなど一年を通じて活躍すること間違いなしだ。
