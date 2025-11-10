リバプールがマンCとの上位対決で０−３完敗、プレミア２試合ぶりの黒星。遠藤航は出番なし
現地11月９日に開催されたプレミアリーグ第11節で、遠藤航が所属するリバプールがマンチェスター・シティと敵地で対戦した。
遠藤はベンチスタートとなったリバプールは序盤から猛攻を受ける。９分、自陣ボックス内でのミスからボールを奪われると、GKママルダシュビリがドクを倒してしまいPKを献上。しかしハーランドのキックをジョージア人GKが自らセーブしてピンチを凌いだ。
その後はにらみ合いの展開が続いたなか、29分に先制点を許す。ヌネスのクロスからハーランドにヘディングシュートを叩き込まれた。
ビハインドを負ったアウェーチームは38分にチャンスを創出。サラーのCKに反応したファン・ダイクが頭で合わせてネットを揺らすも、GKドンナルンマの前に立っていたロバートソンがオフサイドを取られて得点は取り消された。
すると45＋３分追加点を献上。ペナルティエリア手前からニコのミドルシュートがファン・ダイクに当たってそのままゴールに吸い込まれた。このまま０−２で前半を終える。
迎えた後半、反撃に出たいリバプールは50分、フラーフェンベルフのスルーパスに抜け出したサラーがチャンスを迎えるも、シュートまでは持ち込めない。59分には右サイドを突破したブラッドリーの鋭いクロスに途中出場のガクポがダイレクトで合わせたが、決めきれなかった。
ゴールを奪えずにいると63分に失点。ボックス手前の右寄りからドクに鮮やかなコントロールショットを突き刺された。
76分、敵陣ペナルティエリア手前の右寄りからソボスライが強烈なミドルを放つも、GKドンナルンマの好守に阻まれる。その３分後にはサラーが決定機を迎えたが左足のシュートは枠を捉えられなかった。
このまま試合は０−３で終了し、完敗を喫したリバプールはリーグ戦２試合ぶりの黒星。遠藤には最後まで出番が訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
