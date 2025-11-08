◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは、15位から出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、ボギーなしでこの日最少に並ぶ66をマークし、通算9アンダーで4位に浮上した。首位と2打差の好位置から今季5勝目を狙う。18年大会覇者の畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と大会3勝の申ジエ（37＝韓国）が11アンダーでトップに並んだ。

年間女王を決めるメルセデスランク1位の佐久間が日本ツアーの代表として意地を見せた。3メートルの好機をものにした1番を皮切りに6バーディー。2番では強めのアプローチがカップイン。17番ではティーショットを左の林に打ち込んだが、跳ね返ってラフに出てきてパーセーブ。幸運にも恵まれ、この日最少の66を叩き出し「2番（のチップインバーディー）はラッキーだったし、17番で（林から）出てきてくれたのも良かったので、日頃の行いを良くしておこう」と笑わせた。

練習日には三日月形のウオーターバッグをコースに持ち込み、不思議なトレーニングを行った。傾斜地に立ってウオーターバッグを両手で持ち、左右にブラブラと振ってから飛球線方向に投げる動作を繰り返した。「傾斜地だと切り返しが速くなるので、ゆっくり切り返すように意識付けした」。効果はてきめん。起伏の多いコースでピンを刺すショットを連発している。

初日は世界ランク3位のミンジ・リー、同4位の山下と同組でプレー。「2人ともショットの精度が素晴らしい。ちょっとの（精度の）差が大きいと思った」。世界レベルの技術を間近で見たことも発奮材料になった。

22歳にとって節目の試合となりそうだ。このままの順位で終われば今季獲得賞金が2億円を突破し、生涯獲得賞金は4億円を超える。22歳333日での4億円到達は山下、稲見萌寧に次ぐ史上3位の年少記録となる。

勝てば今季5勝目で初年間女王に大きく近づく。「年間5勝したいとずっと言っていたので、その目標に向けてただひたすらに頑張りたい」。2打差逆転へ、週末も加速する。