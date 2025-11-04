【パンダプラン】本人役のジャッキー・チェン、相棒はパンダ！？ 予告映像公開！
世界的アクションレジェンド=ジャッキー・チェン主演の最新作『パンダプラン』の公開が、2026年1月23日（金）に決定。予告映像やポスター、ムビチケ特典情報が公開された。
『ライド・オン』（24）、『ベストキッド：レジェンズ』（25）、『シャドウズ・エッジ』（25）と令和も出演ラッシュの世界的アクションレジェンド=ジャッキー・チェン。2026年に最新作『パンダプラン』が公開される。
本作で彼が演じるのは、なんと ”ジャッキー・チェン本人” 。長いキャリアの中でも主演作で自分自身を演じるのは史上初。赤ちゃんパンダ（フーフー）の里親となるため、動物園に招かれたジャッキー。ところが、彼の目の前でフーフーは国際的な犯罪組織に誘拐されてしまう。かわいいフーフー救出のためジャッキーは、想像を超えた様々なトラブルに立ち向かっていく。はたしてジャッキーはフーフーを助け出せるのか？
本作は中国で2024年10月に公開され、公開からわずか1日と15時間で、興行収入6000万元（約13.67億円）を達成し、2024年中国映画界で ”予想外のスリーパーヒット” として大きな話題を呼んだ。
そして日本でもついに、映画『パンダプラン』が2026年1月23日（金）より 全国公開されることが決定した。
このたび、『パンダプラン』の本予告映像がついに公開された。
映像は、ジャッキーが銃を構える緊迫の格闘シーンから始まる。伝説的アクションスター＝ジャッキーが今回演じるのは、なんと ”本人” 役。アクション映画の撮影など多忙な日々を送る中、あるきっかけから赤ちゃんパンダ ”フーフー” の里親に選ばれることになる。街中では彼が通り過ぎるたびに歓声が上がり、スターとしての日常を送っていたジャッキー。しかし、平穏な日々は一変。里親になったことで突如、謎の悪党に狙われ、「パンダをよこせ」と迫られることに──。フーフーを守るため、ジャッキーはアクション映画さながらの壮絶な戦いに挑む。
ぬいぐるみに紛れて身を隠すユーモラスな場面、車で倉庫に突入する迫力の逃走劇、さらにはカンフーで悪党に立ち向かう白熱のアクションも満載。フーフーを抱きしめるジャッキーの優しい表情や、空中に投げ出されたフーフーを見事にキャッチするシーンなど、笑いとスリルが交錯する展開が次々と繰り広げられる。サイに追われるなどのコミカルな描写も交えつつ、どこか懐かしさも感じさせる、 ”ジャッキー・チェンらしさ” 全開の新コメディアドベンチャーに仕上がっている。
予告映像の最後には、これまで多くの映画でジャッキー・チェンの日本語吹き替えを担当した「声優界のレジェンド」石丸博也によるタイトルコールも聞くことができる。そして、本作では字幕版に加え、石丸博也さんが奇跡の限定復活を遂げた ”レジェンド吹替版” の同時公開が決定。TVで見ていたジャッキーの「あの声」を劇場で堪能することが出来る。
予告映像に加え、ポスター画像も公開。ポスター下に大きく映し出されるのは、本作の象徴であるパンダ・フーフーの姿。かわいらしい笑顔でこちらを見つめるその背後には、鋭い目つきでライフルを構えるジャッキー・チェンの姿が。ギャップありまくりのビジュアルの上には、竹につかまり愛くるしい姿を見せるパンダのフーフーと、そんなフーフーに必死に手を伸ばすジャッキー・チェンの姿。本作で見事に融合する、アクション×可愛いが最大限に表現されたビジュアルとなっている。
さらに、本作オリジナルデザインのムビチケカードが11／7（金）より発売される。
数量限定特典には、ジャッキー・チェンと本作で相棒のパンダ・フーフーをメインにしたリバーシブルカードが封入。オンラインによるデジタル特典には、特製スマホ壁紙がプレゼントされる。
ジャッキー・チェンとフーフーの緩急あるスペシャルなビジュアルを堪能しながら、劇場公開を待ち望んでほしい。
（C）2024 Emei Film Group Co., Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co., Ltd. Longdongdong Pictures (Haikou) Co., Ltd.Ya' An Cultural Tourism Group Co, Ltd Aijia Film Industry Beijing Cheer Entertainment
