（C）2024 Emei Film Group Co., Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co., Ltd. Longdongdong Pictures (Haikou) Co., Ltd.Ya' An Cultural Tourism Group Co, Ltd Aijia Film Industry Beijing Cheer Entertainment

写真拡大

世界的アクションレジェンド=ジャッキー・チェン主演の最新作『パンダプラン』の公開が、2026年1月23日（金）に決定。予告映像やポスター、ムビチケ特典情報が公開された。

＞＞＞ポスタービジュアルやムビチケ特典をチェック！（写真5点）

『ライド・オン』（24）、『ベストキッド：レジェンズ』（25）、『シャドウズ・エッジ』（25）と令和も出演ラッシュの世界的アクションレジェンド=ジャッキー・チェン。2026年に最新作『パンダプラン』が公開される。
 
本作で彼が演じるのは、なんと ”ジャッキー・チェン本人” 。長いキャリアの中でも主演作で自分自身を演じるのは史上初。赤ちゃんパンダ（フーフー）の里親となるため、動物園に招かれたジャッキー。ところが、彼の目の前でフーフーは国際的な犯罪組織に誘拐されてしまう。かわいいフーフー救出のためジャッキーは、想像を超えた様々なトラブルに立ち向かっていく。はたしてジャッキーはフーフーを助け出せるのか？
 
本作は中国で2024年10月に公開され、公開からわずか1日と15時間で、興行収入6000万元（約13.67億円）を達成し、2024年中国映画界で ”予想外のスリーパーヒット” として大きな話題を呼んだ。
そして日本でもついに、映画『パンダプラン』が2026年1月23日（金）より　全国公開されることが決定した。
 
このたび、『パンダプラン』の本予告映像がついに公開された。
映像は、ジャッキーが銃を構える緊迫の格闘シーンから始まる。伝説的アクションスター＝ジャッキーが今回演じるのは、なんと ”本人” 役。アクション映画の撮影など多忙な日々を送る中、あるきっかけから赤ちゃんパンダ ”フーフー” の里親に選ばれることになる。街中では彼が通り過ぎるたびに歓声が上がり、スターとしての日常を送っていたジャッキー。しかし、平穏な日々は一変。里親になったことで突如、謎の悪党に狙われ、「パンダをよこせ」と迫られることに──。フーフーを守るため、ジャッキーはアクション映画さながらの壮絶な戦いに挑む。
ぬいぐるみに紛れて身を隠すユーモラスな場面、車で倉庫に突入する迫力の逃走劇、さらにはカンフーで悪党に立ち向かう白熱のアクションも満載。フーフーを抱きしめるジャッキーの優しい表情や、空中に投げ出されたフーフーを見事にキャッチするシーンなど、笑いとスリルが交錯する展開が次々と繰り広げられる。サイに追われるなどのコミカルな描写も交えつつ、どこか懐かしさも感じさせる、 ”ジャッキー・チェンらしさ” 全開の新コメディアドベンチャーに仕上がっている。
 
予告映像の最後には、これまで多くの映画でジャッキー・チェンの日本語吹き替えを担当した「声優界のレジェンド」石丸博也によるタイトルコールも聞くことができる。そして、本作では字幕版に加え、石丸博也さんが奇跡の限定復活を遂げた ”レジェンド吹替版” の同時公開が決定。TVで見ていたジャッキーの「あの声」を劇場で堪能することが出来る。
 
予告映像に加え、ポスター画像も公開。ポスター下に大きく映し出されるのは、本作の象徴であるパンダ・フーフーの姿。かわいらしい笑顔でこちらを見つめるその背後には、鋭い目つきでライフルを構えるジャッキー・チェンの姿が。ギャップありまくりのビジュアルの上には、竹につかまり愛くるしい姿を見せるパンダのフーフーと、そんなフーフーに必死に手を伸ばすジャッキー・チェンの姿。本作で見事に融合する、アクション×可愛いが最大限に表現されたビジュアルとなっている。
 
さらに、本作オリジナルデザインのムビチケカードが11／7（金）より発売される。
数量限定特典には、ジャッキー・チェンと本作で相棒のパンダ・フーフーをメインにしたリバーシブルカードが封入。オンラインによるデジタル特典には、特製スマホ壁紙がプレゼントされる。
 
ジャッキー・チェンとフーフーの緩急あるスペシャルなビジュアルを堪能しながら、劇場公開を待ち望んでほしい。
 
（C）2024 Emei Film Group Co., Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co., Ltd. Longdongdong Pictures (Haikou) Co., Ltd.Ya' An Cultural Tourism Group Co, Ltd Aijia Film Industry Beijing Cheer Entertainment