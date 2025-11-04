板野友美が、自身のYouTubeチャンネルに「【-4kg】ともちんのリアルなダイエット記録【ガチ】」を10月30日に更新した。

動画の冒頭では、板野が「今日から、ダイエットと体づくりの見直しをしたいと思います！」と宣言。最近はインナーケアや体づくりをサボりがちだったが、夏に水着を着た際に体型が気になったため、ダイエットを決意したという。今回は短期間で集中的に痩せるのではなく、身体を労わりながら行う。

まずは、現在の体重を量ってみると43.3kgで、板野は産前の体重である39kgを目標に定める。1日目はダイエットメニューの朝食づくりからスタート。自分の朝食にはきのこ雑炊を、娘のベビちんにはアンパンマンのホットケーキを作った。夕食は家族で外食を楽しみつつ、和食をメインにして揚げ物は控える。

2日目は、移動中に無糖のオーツミルクを飲み、「お腹空いてる時に、こういう飲み物を挟むのが板野式ダイエット法です」と紹介。ランチにはサラダを選び、それからジムでしっかりとトレーニング。夕食の後は、ベビちんとまったり親子の時間を過ごす一幕もあった。

3日目には、「あまり食べてなくても全然お腹空かない」「なんか慣れてきた気がする」と、食事制限での変化を報告。夕食は残りもので簡単に済ませた。「久々の美容デー」だという4日目は、2年ぶりのハイフで顔周りをすっきりさせ、「痩せたい時はもう絶対ここに来ます」と信頼を置く痩身サロンで全身もケア。夜に体重を量ってみると41.7kgという結果だった。

5日目は朝食後に再びジムへ行き、夜は友人親子との食事を楽しんだ。6日目は鍋風の春雨スープを作り、かさ増しレシピで工夫している様子が見られた。この調子で2週間を過ごし、目標体重だった39kgを達成。今はグルテンフリーも頑張っているとのことで、今後も体重をキープしていきたいと締め括った。

コメント欄では、「産後でこの細さすごすぎる」「徹底して管理できるとこがさすがプロ」「元々綺麗で痩せてるのに努力を怠らないともちん尊敬すぎます...！」「ストイックに頑張ってて尊敬」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）