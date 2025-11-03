給料ゼロでこんなに働かないといけないの？幼稚園PTAの仕事が思ったよりハードだった話【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
――幼稚園役員の三役とも言われるもののひとつ、会計係になったひまり。月一の三役の集まり、3カ月に1回の役員の集まり、毎月の誕生日会、お菓子決めと購入など…凄まじい量の仕事があることを知らされます。実際にこれくらいやることが多いのでしょうか？
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：行事ごとが多い園は多いと思います！
――誕生日会のお菓子選び前の段階で、「娘がこのお菓子食べられないので、これ以外にしてほしい」みたいな要望はよくあることなのでしょうか？
CHIHIRO：実際にそういう要望は聞いたことはないですが、相当悩んで購入します。
――幼稚園の役員は、賃金をもらう実質的な仕事ではないとわかりつつ、「そんなに考え込む必要もないのではないか？」と言われると、手を抜いたら抜いたでいろいろ面倒そうでもやもやしますね。役員をさぼるとどうなってしまうのか、戒めのためにも教えてください。
CHIHIRO：サボると役員同士のコミュニティに入れないです(汗)。
――連絡共有ミスはわりとありそうな感じがします…。ざっくり実体験で、連絡共有ミスによって生じた事案などあれば教えてください。
CHIHIRO：連絡共有が先生までできてなくて、先生から何度も同じことを聞かれたりすることはあります。
