実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。

初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。

4話P1-1


4話P1-2


4話P1-3


4話P2-1


4話P2-2


4話P2-3


4話P3-1


4話P3-2


――幼稚園役員の三役とも言われるもののひとつ、会計係になったひまり。月一の三役の集まり、3カ月に1回の役員の集まり、毎月の誕生日会、お菓子決めと購入など…凄まじい量の仕事があることを知らされます。実際にこれくらいやることが多いのでしょうか？

CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：行事ごとが多い園は多いと思います！

4話P4-1


4話P4-2


4話P4-3


4話P5-1


4話P5-2


4話P5-3


――誕生日会のお菓子選び前の段階で、「娘がこのお菓子食べられないので、これ以外にしてほしい」みたいな要望はよくあることなのでしょうか？

CHIHIRO：実際にそういう要望は聞いたことはないですが、相当悩んで購入します。

4話P6-1


4話P6-2


4話P6-3


4話P7-1


4話P7-2


4話P7-3


――幼稚園の役員は、賃金をもらう実質的な仕事ではないとわかりつつ、「そんなに考え込む必要もないのではないか？」と言われると、手を抜いたら抜いたでいろいろ面倒そうでもやもやしますね。役員をさぼるとどうなってしまうのか、戒めのためにも教えてください。

CHIHIRO：サボると役員同士のコミュニティに入れないです(汗)。

4話P8-1


4話P8-2


4話P8-3


4話P9-1


――連絡共有ミスはわりとありそうな感じがします…。ざっくり実体験で、連絡共有ミスによって生じた事案などあれば教えてください。

CHIHIRO：連絡共有が先生までできてなくて、先生から何度も同じことを聞かれたりすることはあります。

4話P9-2


4話P9-3


4話P10-1


4話P10-2


4話P10-3


4話P11-1


4話P11-2


4話P12-1


4話P12-2


4話P13-1


4話P13-2


4話P13-3


