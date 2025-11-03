ハリウッドセレブが集うレッドカーペットイベントや、ガラパーティーなどでの催しでは、常にそのファッションが注目の的となる。ここ数年では、裸同然に見える大胆な透け感が特徴の"ネイキッドドレス"が定番化しており、過度に肌を露出させて登場するセレブリティは少なくなく、現地でも賛否両論を巻き起こしている。

【全身を見る】〈スタイリストはクビにならないの？〉物議を醸した全身シアー素材のシルバードレス

10月18日（現地時間、以下同）、米ロサンゼルスのアカデミー映画博物館で「第5回ガラパーティー」が開催された。映画文化の発展や、博物館の展示など公共プログラム支援のための資金調達を目的とするチャリティパーティーであり、映画『サブスタンス』（2024）でゴールデングローブ賞のミュージカル・コメディ部門で主演女優賞に輝いたデミ・ムーア（62）などのアカデミー俳優らが一堂に会した。なかでも、特に注目を集めたのがマイキー・マディソン（26）のファッションだ。

マディソンは、主演作『ANORA アノーラ』（2024）で、Z世代初の「アカデミー賞」主演女優賞を受賞した注目の若手女優。そんな彼女は、全身シアー素材で透け感の高い、肌が露出して見えるシルバーの"ネイキッドドレス"で登場。ファッションライターが解説する。

「マディソンが身につけていたのは、フランスのブランド『Dior（ディオール）』のシルバードレス。セレブたちがガラパーティーやレッドカーペットイベントに出席する際は、アンバサダーなどの契約をしているブランドを身につけることで"広告塔"の役割も担っており、今年9月にDiorのアンバサダーに就任したマディソンもこうした背景からこのネイキッドドレスを着用したものかと思われます。

しかし、そのドレスについてアメリカの大手掲示板サイト『Reddit』などのSNSでは物議を醸しているのです」

なかでも、近年セレブのあいだでシアードレスが流行していることに対する疑問の声や、マディソンへの心配の声が多い。『Reddit』では、〈マディソンの美貌とスタイルを引き立てるファッションではない〉〈スタイリストはクビにならないのか？ 本当にひどい〉とのコメントがあふれていた。

過去にも"大胆ファッション"を披露

ただし、マディソンはこれまでも何度か大胆なファッションでイベントに登場している。前出のライターは「マディソン自身が積極的に取り入れているのでは」と指摘する。

「海外では、ありのままの自分の身体を受け入れる"ボディ・ポジティブ"運動が広まっており、そうした背景から、積極的に自らの体をさらけ出すファッションがひとつのあり方として定着しつつあります。

2022年、アメリカのテレビドラマ『ベター・シングス』のイベントに出席した際は、胸元がパックリ開いた黒のドレスで登場。そのほか、多数のスケール（鱗）が連なる素材の隙間から肌が露出しているように見えるドレスなどを身につけていたことも。

マディソンは、"私らしさ"を尊重していることでも知られているため、こうしたファッションを選んでいるのかもしれません」

マディソンは、"私らしさ"を保つために心がけていることがあるという。海外セレブに詳しいジャーナリストが解説する。

「マディソンは『決してSNSをしない』と宣言されていることでも有名です。彼女は以前、インタビューで『なぜSNSをしないのですか？』と問われたところ、『SNSをしている自分は私らしくないし、自然とはいえない』と答えています。

さらに、『自分は繊細な人間だからネット上に身を置かないことで自衛している』『距離を置く方が、私にとっては健康的』とも語っていました。

今回のファッションについても、さまざまな意見があると思いますが、マディソンがその意見を目にすることはないでしょう」

マディソンはまだ26歳の新鋭女優。これからますますメディア露出が増えるであろう彼女だが、そのファッションを通した"主張"にも注目だ。