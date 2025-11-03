山本がワールドシリーズMVP

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。このシリーズ3勝を挙げた右腕が、まさに伝説となった“証明”が伝えられている。

山本はこのワールドシリーズで大活躍。第2戦で9回1失点の完投勝利を収めると、第6戦も6回1失点。このシリーズ3勝をマークして、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来となる日本人2人目のシリーズMVPに輝いた。大谷翔平投手も、NHKの中継インタビューで「素晴らしいですね。由伸は世界一の投手だと、みんなが思っているんじゃないかと思います」と絶賛するほどの働きぶりだった。

山本がマークした3勝はいずれも敵地での登板。米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」公式Xでは、これが史上初の出来事であると紹介。さらに、敵地での第6戦、第7戦で勝利投手になったのも山本が史上初めてのケースであると伝えた。厳しいビジターの登板でも圧巻の投球が光った。

中0日での快投でワールドシリーズMVPも掴んだ山本。シリーズ3勝は2001年のランディ・ジョンソン以来で、データ上でもまさしく伝説的な登板だったと証明されている。



